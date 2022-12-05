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中國需求不如預期 特斯拉上海廠傳最快本周減產20%

編譯洪啟原／綜合外電
彭博資訊報導，特斯拉上海超級工廠計劃最快本周實施減產，可能減少20%產量，成為中國需求不如預期的最新跡象。（路透）
彭博資訊報導，特斯拉上海超級工廠計劃最快本周實施減產，可能減少20%產量，成為中國需求不如預期的最新跡象。（路透）

彭博資訊引述消息人士報導，電動車特斯拉（Tesla）的上海超級工廠計劃最快本周實施減產，可能減少約20%產量，成為中國需求不如預期的最新跡象。

消息人士說，特斯拉做出這項決定前，已評估過特斯拉在中國市場的近期銷售表現，也說若需求增加，有足夠的彈性可增產。特斯拉的中國發言人對此拒絕置評。

路透報導，預定12月減產的車款是Model Y，產能比11月少20%以上。

據彭博資訊報導，這是特斯拉上海超級工廠首度主動減產，之前減產是因配合上海實施兩個月的防疫封控，或因應供應鏈受擾。不過，即使特斯拉近來降價、消費者購車可獲保險補助等額外獎勵，特斯拉交車期也縮短，但中國需求依舊下滑，顯示上海超級工廠將年產量提升一倍至約100萬輛後，特斯拉的電動車目前供過於求。特斯拉中國10月交車量已從9月歷史高點回落。

股票研究公司Warren Capital集團執行長Junheng Li表示，在產能滿載情況下，上海超級工廠每月產量約為8.5萬輛，「若未進一步推出促銷活動，特斯拉中國市場的12月新訂單將回歸常態的2.5萬輛水準」。她強調，增加的所有產能無法單憑出口吸收。

特斯拉 電動車 供應鏈

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