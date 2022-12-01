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號稱子彈般設計 馬斯克親自交付特斯拉首輛Semi純電卡車

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（圖右者）在內華達工廠介紹特斯拉的Semi電動卡車。(路透)
特斯拉執行長馬斯克（圖右者）在內華達工廠介紹特斯拉的Semi電動卡車。(路透)

特斯拉1日交付首輛純電動卡車Semi，在這款車頭一次發表超過五年之後首度交車，也代表特斯拉正式進軍卡車產業。

特斯拉在內華達工廠舉行交車儀式，執行長馬斯克親自把純電動卡車Semi開進場地。他表示：「如果你想要在陸上有最霸王級的機具（badass rig），這就是了。」

雖然電動房車最受關注，但進軍電動卡車卻可能讓高碳排、燃料成本高昂的運輸產業轉型。增添了駕駛輔助功能還能協助營運業者節省勞力成本。

特斯拉在推特官網貼出的影片介紹Semi卡車是「打造成有如子彈一般，而非有如穀倉牆，而且優化其效能」。這款卡車為駕駛司機精心設計，駕駛座位擺在車頭正中央而非側邊，有大量空間可站立，還有充裕的儲物空間。

馬斯克在台上表示，特斯拉在11月15日已讓Semi卡車在單一次充飽電並滿載的情況下，成功完成在加州佛利蒙特（Fremont）到聖地牙哥之間500英里（850公里）的行駛測試。

這款卡車是8級卡車，代表載重上限能達逾33,001磅。Semi最早是在2017年亮相，原定2019年開始生產，但因電池的限制問題而延後。

馬斯克說，Semi的動力是任何款式柴油動力卡車的三倍，目標減少卡車運輸產業大規模車隊的龐大碳排放量。特斯拉表示，其他車款將採用Semi的傳動系統，該公司也會採用這款卡車在自家供應鏈中運送汽車零件。此外，Semi將採用再生煞車（Regenerative Braking）來回收動能已提升效率。

經營大型車隊的業者如百事可樂、沃爾瑪、連鎖超市Meijer與JB亨特運輸服務公司在五年前都已向特斯拉下了不具約束效力的訂單。特斯拉的首輛Semi卡車將交付給百事公司位於加州的一座工廠。

在特斯拉最近一次的財報會議中，馬斯克表示公司暫時規劃2024年在北美生產5萬輛Semi卡車。他在1日晚間的交車活動上並未提到Semi的產量與價格等相關資訊。

特斯拉 馬斯克 加州

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