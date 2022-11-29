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南韓將提供「客製化」獎勵 吸引特斯拉落腳建新廠

中央社首爾28日即時報導
南韓總統尹錫悅28日表示，韓國將提出「客製化」獎勵方案，鼓勵特斯拉（Tesla）在韓國興建電動車超級工廠。圖為尹錫悅（左）23日與特斯拉執行長馬斯克（右）透過視訊會談。（歐新社）
南韓總統尹錫悅28日表示，韓國將提出「客製化」獎勵方案，鼓勵特斯拉（Tesla）在韓國興建電動車超級工廠。圖為尹錫悅（左）23日與特斯拉執行長馬斯克（右）透過視訊會談。（歐新社）

南韓總統尹錫悅告訴路透，韓國將提出「客製化」獎勵方案，鼓勵特斯拉（Tesla）在韓國興建電動車超級工廠，且將把激進工會構成的風險降到最低。

尹錫悅上周與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）視訊，尹錫悅辦公室引述馬斯克說法表示，韓國是特斯拉尋覓建蓋新工廠的首選地點之一。

尹錫悅今天在辦公室接受訪問時告訴路透社：「如果特斯拉、太空探索科技公司（SpaceX）等公司考慮在韓國進行更多投資，包括興建一座超級工廠，政府將竭盡所能支持這項投資。」

尹錫悅說，韓國可提供高技能人才，他的政府將確保國內規定符合國際標準，如此一來，外國公司將不會面臨意料之外的金融與監管障礙。

記者問到韓國能提供哪些優勢，從媒體提到的其他地點脫穎而出時，尹錫悅透過翻譯表示：「我們正在準備提供客製化方案，給這些特定公司一些優勢。」

特斯拉已表明考慮興建另一座超級工廠。加拿大、印尼、印度與泰國都是媒體報導中提到的可能興建地點，但分析人士指出，這些國家沒有像韓國那樣的汽車供應鏈，但有些蘊含諸如鎳等豐富的天然資源。

尹錫悅稱讚他的政府今年對工會罷工做出強硬回應，使得韓國得以展開程序，為產業關係中的管理與勞動者建立法規。

韓國政府昨天為了終結罷工舉行的會談破局後，尹錫悅政府即將採取行動，將下達行政命令強制加入工會的貨車司機回到工作崗位。

約9600名貨車司機響應貨車司機工會組織的罷工，要求對最低運費費率提出長久保障，以防受到燃料成本無法預測地上漲影響，以及確保司機不會為過低薪資引發過勞。

尹錫悅說：「激進的工會文化是韓國社會的嚴重問題。」他說，他跟馬斯克說，他推動的勞動政策目標是建立法規，以消除不公平勞動行為的風險。

根據韓國經營者總協會（Korea Enterprises Federation），過去10年來，韓國每年因為勞資糾紛平均停工39天，是美國平均8天的近5倍，是日本平均0.2天的近200倍。

尹錫悅譴責前任政府頻頻對勢力強大的工會讓步，製造非法罷工的惡性循環，掀起更多嚴重的罷工與工會的非法行動。

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