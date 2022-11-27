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特斯拉Model Y全球價差逾6.3萬美元 台灣賣全球第五貴

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉休旅車Model Y今年有望擠入全球銷量排行前五大車款。（取材自特斯拉官網）
特斯拉休旅車Model Y今年有望擠入全球銷量排行前五大車款。（取材自特斯拉官網）

特斯拉的休旅車Model Y在全球熱銷，今年有望榮登前五大最暢銷車款，而且是唯一擠入前五大的電動車。在今年頭九個月，Model Y賣出50萬輛，然而依據消費者所在國家，購買這款休旅車的價差竟然可超過6.3萬美元。

中國是全世界可以用最便宜價格購買Model Y的國家。在上月降價後，Model Y在中國售價起價為人民幣288,900元（40,500美元）。新加坡則是購買這款電動休旅車最貴國家，售價為142,471星元（103,800美元），這還不包含在新加坡要擁有車輛必須申辦「擁車證」的成本與繳納消費稅，加總後在星國擁有一輛Model Y的整體費用可比買車價格本身貴上一倍。

至於在台灣，Model Y的價格是全球第五貴，標準配備售價自229.99萬起（73,755美元），除了新加坡外，只比在以色列、墨西哥與香港購車便宜，比第六名的南韓（71,475美元）、第九名的美國（65,990美元） 與諸多歐洲國家來得貴。

此外，在日本買Model Y也比在台灣買便宜許多，當地起售價為46,300美元，在全球為第六便宜，只比在立陶宛等中東歐國家和中國購買貴。

晨星研究服務公司股票策略師戈爾茲坦（Seth Goldstein）表示：「在新加坡和以色列等地，汽車通常昂貴許多，原因是稅率、關稅與註冊費比中國和歐洲來得高。供需與市場競爭水準也是影響價格制定的因素。

確實，在新加坡購買一輛特斯拉會比買一戶公寓來得更貴。例如在11月，以特斯拉而言，擁車證價格已攀抵創紀錄的116,577星元，幾乎要跟Model Y本身一樣貴。但這也不阻礙新加坡一些車主買進Model Y，原因是其他製造廠類似款的電動車在當地比特斯拉更貴。

相較下，特斯拉在中國賣得那麼便宜，主要是這個全球最大電動車市場競爭激烈，老字號的比亞迪、與新創的蔚來等發推出新車款與促銷進逼特斯拉。根據中國乘用車市場信息聯席會，今年頭九個月，中國國內車廠占八成的電動車銷售。特斯拉為了在中國市場競爭，除了10月調降售價外，還動用一系列行銷措施，包括擴大對新買家的保險補貼、重新引進用戶推薦計畫，甚至在地方電視台打廣告。

特斯拉Model Y的全球起售價排行。（資料來源：Tesla.com、彭博資訊）
特斯拉Model Y的全球起售價排行。（資料來源：Tesla.com、彭博資訊）

特斯拉 新加坡 電動車

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