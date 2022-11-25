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軟體和安全帶出問題 特斯拉在中國召回8萬多輛車

記者葉文義／即時報導
特斯拉將在中國召回8萬多輛早在2013年生產的中國製造和進口汽車，原因是軟體和安全帶問題。(取材自新華網)
特斯拉將在中國召回8萬多輛早在2013年生產的中國製造和進口汽車，原因是軟體和安全帶問題。(取材自新華網)

中國國家市場監督管理總局25日發出聲明指，特斯拉將在中國召回8萬多輛早在2013年生產的中國製造和進口汽車，原因是軟體和安全帶問題。特斯拉將透過掛號信、簡訊等方式通知相關車主，安排召回維修事宜。

特斯拉汽車（北京）、特斯拉（上海）已向中國國家市場監督管理總局備案了召回計畫，決定自即日起召回以下車輛：

第一，生產日期在2013年9月25日至2020年11月21日期間的部分進口Model S、Model X電動汽車，共計67,698輛。

聲明指出，上述這批召回範圍內的部分車輛由於軟體問題，可能出現動力電池電壓感測回路回饋電壓與電磚真實電壓不一致，導致電池管理系統誤判，車輛螢幕顯示「需要維修」、「安全停靠車輛」等警示，車輛會逐步停止動力輸出，極端情況下可能增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

第二、生產日期在2019年1月12日至2019年11月22日期間的部分進口Model 3電動汽車，共計2,736輛；生產日期在2019年10月14日至2022年9月26日期間的部分中國國產Model 3電動汽車，共計10,127輛。

上述這批召回是針對因售後維修和保養而拆卸過第二排座椅中間安全帶的車輛，在服務中心重新安裝安全帶固定螺栓時，部分車輛中間安全帶和左側安全帶卡扣裝置的固定部件可能未被穿入連接螺栓。這些車輛如果發生碰撞，安全帶將無法發揮約束作用，增加乘員在事故中受傷的風險，存在安全隱患。

而此前的今年 4 月，特斯拉在中國也召回了12萬7,785 輛Model 3汽車，理由是半導體組件存在可能導致碰撞的潛在故障。

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