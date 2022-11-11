特斯拉向美出口中國製造電動車？馬斯克回應了　

路透報導特斯拉正在考慮向美國出口中國製造的電動汽車，不過，特斯拉執行長馬斯克已否認該傳聞。(取材自新華網)

據路透報導，兩位知情人士指稱，特斯拉 正在考慮向美國出口中國製造的電動汽車 ，這將反映出該汽車製造商在上海工廠的成本優勢不斷加深以及中國消費者的需求放緩。

對此，特斯拉方面並沒有立即回應，不過特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特中回覆「虛假」兩字，但沒有詳細說明。

特斯拉上海超級工廠今年升級後，每年可生產110萬輛電動汽車，使其成為特斯拉產能最強的工廠。上海工廠生產Model 3和Model Y，不僅在大陸銷售，並出口到歐洲、澳洲和東南亞等市場。

知情人士指稱，特斯拉一直在研究其中國大陸供應商生產的零部件是否符合北美當地法規，如果符合，最早可以在明年將中國製造的Model Y和Model 3運送到北美銷售。知情人士還說，這也可能為向加拿大出口打開一個通路。

今年10月24日，特斯拉中國突然官宣降價，降價幅度為1.4萬至3.7萬人民幣不等，引來輿論熱議。

據相關報導，特斯拉上海超級工廠的產量明顯超過銷量，10月份僅產量就比批發量多出了1萬6002台，相當於庫存車數量破了紀錄。

路透援引經紀公司CMBI數據顯示，直到最近，特斯拉一直在銷售或運輸其在上海生產的每輛汽車以供出口，但10月份的庫存水平出現了有史以來的最大漲幅。此外，人民幣兌美元貶值、中國大陸原材料價格走低以及美國特斯拉和新車價格上漲等因素綜合起來，使中國大陸對美出口具有潛在的成本競爭力。

報導稱，如果特斯拉將中國製造的電動車輸美獲得通過，可能在政治上引起爭議。特斯拉被普遍認為是拜登政府的「降低通膨法案」（IRA）的主要受益者之一，該法案為購買電動汽車提供高達7500美元的補貼，作為推動汽車製造商減少對中國依賴的法律的一部分。

據IT之家，到目前為止，特斯拉一直在其位於加州 弗里蒙特和德州奧斯丁的工廠製造其在北美銷售的汽車。加州工廠是特斯拉的第一家工廠，生產Model S、Model 3 以及Model X 和Model Y。德州工廠於今年年初開業，生產Model Y，並將生產特斯拉即將推出的Cybertruck。