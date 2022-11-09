加州電動車市場仍由特斯拉稱冠 但今年占比開始萎縮

今年Tesla在加州電動車市場占比略有下降。（取材自Tesla）

毫無疑問，在加州 仍然是由特斯拉 （Tesla）在主導著電動車 市場，但隨著各家車廠新電動車陸續推出，特斯拉在加州的銷售占比正在逐漸的下降當中。

根據加州能源委員會的新車登記數據顯示，今年1月到9月，特斯拉在加州電動汽車市場銷售占比達73%。雖然依舊是市場龍頭，但這比它們在2021年的75%和2020年的79%略有下降。

加州對特斯拉和整個美國電動汽車市場都非常重要，占特斯拉去年全球銷量的15%，也是美國零排放汽車銷量最大的州。今年在電動汽車、氫燃料汽車和插電式混合動力車的交車量占該州所有新車銷量的18%。

今年Tesla在加州電動車市場占比略有下降。（取材自Tesla）

除了在加州的電動車銷量比競爭對手都多外，特斯拉在品牌考慮度方面也位居榜首，今年有53%的人購買電動車時會考慮特斯拉。不過這也比2021年的58%略有下降。

愈來愈多引人注目的電動車推出是特斯拉失去市場占比的一個關鍵原因。然而，一些分析人士認為，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購社群平台推特（Twitter）以及一些支持共和黨的言論可能會影響加州等自由州的一些買家。Guidehouse Insights分析師阿布薩米德（Sam Abuelsamid）就表示，推特的事件可能會阻止一些以前支持馬斯克和特斯拉的潛在買家。