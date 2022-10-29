比亞迪前3季淨利猛增2.8倍 仍只是特斯拉的七分之一

中國最大電動汽車製造商比亞迪前三季累計銷售新能源汽車118.01萬輛，超越特斯拉，位居全球新能源汽車銷量首位。(取材自新華網)

今年前三季，中國最大電動汽車 製造商比亞迪累計銷售新能源汽車118.01萬輛，年增249.56%，超越特斯拉 前三季90.86萬輛的銷量，位居全球新能源汽車銷量首位。不過，特斯拉雖然銷量落後於比亞迪，但其利潤 卻遠高於比亞迪，前三季淨利是比亞迪的七倍左右。

比亞迪北京時間28日晚間發布第三季財報顯示，今年前三季營收為2676.9億元人民幣（約370.6億美元），年增84.4%；前三季淨利潤為93.1億元人民幣（約12.9億美元），年增長281.1%，其中第三季度淨利潤為57.2億元人民幣（約7.9億美元），年增350.3%，創下單季新高。

據特斯拉此前發布財報，今年前三季度累計營收571.4億美元，年增58.3%；其前三季淨利潤更是達到88.7億美元，年增幅高達177.3%，其中第三季淨利潤為32.92億美元。

據一財網分析，比亞迪淨利比特斯拉差一大截，這與雙方的單車售價密不可分。目前，比亞迪單車售價提升至18萬元人民幣（約2.5萬美元）左右，但特斯拉在中國的單車售價接近30萬元人民幣（約4.1萬美元）。

比亞迪利潤大幅增長，除了規模效應之外，與比亞迪轎車漢以及SUV唐等高端車型的銷量快速增長也有關，其中漢家族單車成交均價超過25萬元人民幣。不過，特斯拉中國近期掀起新一輪降價，被業內認為受衝擊最大的將是比亞迪處於20至30萬元人民幣價格區間的漢、唐等電動車型。

為提升利潤空間，比亞迪正向高端市場發力，計畫第四將推出全新高端品牌，首款車起售價超百萬元人民幣。

進入產品爆發期以及銷量上升通道的比亞迪，按照目前每月的產銷進度，有望提前完成150萬輛的年度目標。對此，機構普遍給出了超預期的預測，其中，國金證券預計比亞迪今年銷量為182萬輛，淨利潤達120億元人民幣（約16.6億美元），華創證券預測比亞迪今年全年銷量有望達到185萬輛。