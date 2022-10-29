我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

比亞迪前3季淨利猛增2.8倍 仍只是特斯拉的七分之一

記者葉文義／即時報導
中國最大電動汽車製造商比亞迪前三季累計銷售新能源汽車118.01萬輛，超越特斯拉，位居全球新能源汽車銷量首位。(取材自新華網)
中國最大電動汽車製造商比亞迪前三季累計銷售新能源汽車118.01萬輛，超越特斯拉，位居全球新能源汽車銷量首位。(取材自新華網)

今年前三季，中國最大電動汽車製造商比亞迪累計銷售新能源汽車118.01萬輛，年增249.56%，超越特斯拉前三季90.86萬輛的銷量，位居全球新能源汽車銷量首位。不過，特斯拉雖然銷量落後於比亞迪，但其利潤卻遠高於比亞迪，前三季淨利是比亞迪的七倍左右。

比亞迪北京時間28日晚間發布第三季財報顯示，今年前三季營收為2676.9億元人民幣（約370.6億美元），年增84.4%；前三季淨利潤為93.1億元人民幣（約12.9億美元），年增長281.1%，其中第三季度淨利潤為57.2億元人民幣（約7.9億美元），年增350.3%，創下單季新高。

據特斯拉此前發布財報，今年前三季度累計營收571.4億美元，年增58.3%；其前三季淨利潤更是達到88.7億美元，年增幅高達177.3%，其中第三季淨利潤為32.92億美元。

據一財網分析，比亞迪淨利比特斯拉差一大截，這與雙方的單車售價密不可分。目前，比亞迪單車售價提升至18萬元人民幣（約2.5萬美元）左右，但特斯拉在中國的單車售價接近30萬元人民幣（約4.1萬美元）。

比亞迪利潤大幅增長，除了規模效應之外，與比亞迪轎車漢以及SUV唐等高端車型的銷量快速增長也有關，其中漢家族單車成交均價超過25萬元人民幣。不過，特斯拉中國近期掀起新一輪降價，被業內認為受衝擊最大的將是比亞迪處於20至30萬元人民幣價格區間的漢、唐等電動車型。

為提升利潤空間，比亞迪正向高端市場發力，計畫第四將推出全新高端品牌，首款車起售價超百萬元人民幣。

進入產品爆發期以及銷量上升通道的比亞迪，按照目前每月的產銷進度，有望提前完成150萬輛的年度目標。對此，機構普遍給出了超預期的預測，其中，國金證券預計比亞迪今年銷量為182萬輛，淨利潤達120億元人民幣（約16.6億美元），華創證券預測比亞迪今年全年銷量有望達到185萬輛。

利潤 特斯拉 汽車

上一則

韓系「Made in USA」電動車登場 現代工廠喬州正式動土

延伸閱讀

馬斯克440億收購推特 錢從哪裡來？

馬斯克440億收購推特 錢從哪裡來？
傳特斯拉工程師檢查推特程式碼 馬斯克：這隻鳥自由了

傳特斯拉工程師檢查推特程式碼 馬斯克：這隻鳥自由了
特斯拉「自動駕駛」車禍頻傳 司法部展開刑事調查

特斯拉「自動駕駛」車禍頻傳 司法部展開刑事調查
特斯拉目標價 大摩逆風下修

特斯拉目標價 大摩逆風下修

熱門新聞

（取材自Toyota）

終於要正面對決Tesla？傳Toyota打算調整電動車策略

2022-10-26 02:21
全新11代Honda Accord將於11月洛杉磯車展正式登場。（取材自Honda）

車壇長青樹 Honda第11代Accord 11月洛杉磯車展將登場

2022-10-27 03:30
全新Jeep Avenger純電小休旅正式發表。（取材自Jeep）

前所未有的純電Jeep報到 全新Jeep Avenger純電小休旅正式發表

2022-10-23 03:16
MIH執行長鄭顯聰。（記者黃有容／攝影）

看到美電動車商機 鴻海MIH執行長：2、3年內年產10萬輛

2022-10-22 02:07
有玩具業者推出真實版「瑪利歐賽車」，後輪真的能夠甩尾，但時速只有12.8公里。（翻攝自jakks官網）

現實版「瑪利歐賽車」甩尾是小Case 大人恐傷心這1項

2022-10-25 02:10
電動車大廠特斯拉（Tesla）因涉及十多起有關「自動輔助駕駛系統（Autopilot）」的車禍事故，目前正接受美國司法部的調查。（路透）

特斯拉「自動駕駛」車禍頻傳 司法部展開刑事調查

2022-10-26 22:21

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認