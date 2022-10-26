特斯拉「自動駕駛」車禍頻傳 司法部展開刑事調查

電動車大廠特斯拉（Tesla）因涉及十多起有關「自動輔助駕駛系統（Autopilot）」的車禍事故，目前正接受美國司法部的調查。（路透）

路透引述消息人士的話報導，電動車大廠特斯拉 （Tesla）因涉及十多起有關「自動輔助駕駛系統（Autopilot）」的車禍 事故，目前正接受美國司法部 的調查。

消息人士指出，美國司法部去年起針對特斯拉十多起車禍意外展開調查，發現其中有一部分車禍意外發生時，車輛的「自動輔助駕駛系統」是被開啟的。

特斯拉執行長馬斯克2016年曾吹噓，自動駕駛的能力可能比人類司機更好。馬斯克上周在一場電話會議上更表示，特斯拉很快就會發布升級版的全自動駕駛 （FSD） 軟體，聲稱駕駛「無需觸碰方向盤即可前往工作地點、朋友家和雜貨店」。

特斯拉官網秀出影片提到，「駕駛只是守法地坐在駕駛座上，他什麽也沒做。汽車會自動駕駛。」但特斯拉也明確警告司機，使用自駕功能時，手仍須放在方向盤上，並保持對車輛的控制。

對於刑事調查的消息，特斯拉並未回應媒體提問。司法部發言人也拒絕評論。馬斯克2020年接受汽車新聞採訪時表示，自動輔助駕駛系統問題是因為客戶違反特斯拉指示。

目前聯邦政府和美國司法部正在審查關於自動輔助駕駛系統的功能與設計，是否灌輸消費者錯誤安全感，讓駕駛誤認特斯拉是可以自動駕駛的車輛，導致這些車禍發生。

知情人士指出，由於可能對特斯拉或公司高層提出刑事訴訟，司法部的調查可能代表更嚴格的審查。