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特斯拉神改車 不去充電站跑近3000公里 竟是加裝這個

編譯林奇賢／綜合外電
圖為特斯拉在美國車廠畫面。(路透)
圖為特斯拉在美國車廠畫面。(路透)

YouTube頻道Warped Perception做過許多改車的影片，如今頻道主改造出一輛或許是史上最狂的特斯拉Model S，以解決他必須沿路找充電站的問題。結果他在完全沒去充電站的情況下，完成長達1,800英里（2,896公里）的旅程。

InsideEV報導，經營這個頻道的YouTuber馬特‧米卡（Matt Mikka）採用的是最簡單的方式：裝上一個發電機。他將一顆小型單缸的400cc引擎（可產生約13馬力）當作發電機，並嘗試展開一個1,600英里的長途旅行，最後這輛車足足跑了1,800英里，而且途中確實都沒去充電站，不過這輛車其實並沒那麼方便。

影片來源：YouTube

由於這顆引擎相當小，所以他為了要讓充電速度盡量與耗電持平，無法維持較高車速，使其高於法定速限，甚至因為開太慢，曾被公路警察攔下詢問狀況。

警察和他達成共識，他會維持每小時55英里的速度行駛，直至電量降低，接著他就在路邊停車15分鐘。他必須經常這麼做，因為車子的電量常常只剩2%。

即便是馬特在旅館過夜時，這顆引擎仍必須開著運轉，意味著這輛Model S雖然沒去充電站，但其實整趟旅程仍持續在充電。如果這是安靜的發電機，那還沒問題，但事實並非如此，即便裝了一個簡陋的消音器，但還是發出相當吵雜的聲音。

而且他還必須去加油站，為這個引擎補充燃料。這個引擎用的燃料是加在特斯拉的前車廂。

總而言之，這是個有趣的實驗，但馬特對這個發電機的表現並不滿意，因此他下次想嘗試別的來改進這項任務。

警察 特斯拉 旅館

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