美國電動車大廠特斯拉 (Tesla )開始生產各界期盼已久的電動卡車Semi,將在12月1日開始交車。

特斯拉執行長馬斯克 6日在推特上宣布開始生產這個大型車款的消息。他也說,全球首輛Semi將交付給百事公司(PepsiCo)。

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW