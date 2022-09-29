特斯拉Q3交車量預估遭降 長期展望仍看好

Piper Sandler分析師波特調降特斯拉的第3季交車量預估。(路透)

Piper Sandler分析師波特 （Alexander Potter）調降特斯拉 第3季的交車量預估至35.4萬輛，低於之前預期的38萬輛，主因為本季初的生產中斷，可能聚焦於國際需求。

波特預估，美國費利蒙工廠將交車14萬輛、上海廠交車18.9萬輛，德國柏林和美國奧斯汀廠將共交車2.5萬輛。但他對本季的整體交車量預估，低於彭博資訊訪調分析師預測的約35.8萬輛，也少於FaceSet彙整分析師預期的約37萬輛。

波特說，近來客戶對於特斯拉在中國市場地位的問題增加，對特斯拉的中國市占率表達憂慮，他雖蕤特斯拉的市占和需求沒有大問題，但目前市場對於特斯拉本季交車量的預測可能太高了。

但波特也說，因為特斯拉上海廠升級、美國費利蒙工廠的生產持續改善、以及德國柏林和美國奧斯汀廠的產能不斷提高，特斯拉第4季將能輕易生產超過44萬輛汽車 ，他維持全年交車量預估不變。

波特也說，他對特斯拉各工廠的交車量預估仍有不確定性，因為該公司通常會在季底趕交車、或是停產以升級設備，對中國市場與海外的銷售占比也可能改變。

他說，特斯拉上海廠主要服務歐洲和中國市場，過去經驗顯示中國的交車量常在每季的最後一個月增加，但特斯拉8月已在中國交付不少汽車，暗示9月出口到歐洲的汽車可能增加。

波特調降特斯拉目標價，從360美元砍至340美元，仍維持加碼評級不變。特斯拉股價29日收跌6.8%至268.21美元。

New Street 研究公司近來也調降特斯拉的本季交車量預估，從38萬輛降到36萬輛，原因是上海廠生產的汽車可能擴大出口到歐洲。他提到上海廠的庫存增加，認為是在等著出口到歐洲，但在車交到客戶手上前，這個過渡期不會計入交車量。

不過，巴隆金融周刊（Barron's）指出，即便特斯拉上季交付約36萬輛的交車量，仍比之前的紀錄超出5萬輛，因此也能再度刷新紀錄，有望振奮投資人。特斯拉將在約三周後公布本季財報。