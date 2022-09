電動車 大廠特斯拉 (Tesla)近期宣布,在美國召回近110萬輛車,原電動車窗自動升降系統在偵測到障礙物後可能反應過遲,增加受傷的風險。因採用遠端軟體更新,車主不必回廠檢修。 召回車款涵蓋目前全部四種, 2017-2022年的Model 3,2020-2021年的Model Y,以及2021-2022年的Model S和Model X汽車。

然而,特斯拉創辦人兼執行長馬斯克 不滿使用「召回」一詞。他在推特表示:「使用『召回』一詞過時又不精確,這只是一個小小的遠端軟體更新,而且據特斯拉所知,沒有車主發生相關受傷事件。」

Yeah, if an OTA update is equivalent to a recall, the CPSC would be recalling electronics all of the time.https://t.co/i6vtPo6ee1