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特斯拉EV電池策略轉向：想拿美稅務抵免 暫停在德設廠

編譯季晶晶／綜合外電
知情人士說，特斯拉暫停在德國設廠生產電池的計畫。(路透)
知情人士說，特斯拉暫停在德國設廠生產電池的計畫。(路透)

知情人士說，特斯拉暫停在德國設廠製造電池的計畫，因為該公司考慮取得在美國生產電動車和電池的稅務抵免資格。

華爾街日報報導，一直想自製電池的特斯拉已經在討論，將打算在柏林地區工廠使用的製造設備運往美國。

在美國境內生產更多電池，可能有助特斯拉符合資格，取得《通膨削減法》所提供的額外稅務抵免。根據Bernstein Research分析師，如果電動車的充電電池在美國境內生產和封裝，取得所有的稅務抵免後，製造成本可能下降三分之一以上。通膨削減法也為電動車買主提供7,500美元的稅務優惠，只要那些電動車使用的電池符合採購規定。

特斯拉的動向反映出美國新法重塑電動車產業，加速了留住電池和相關原料供應商的競賽。

目前，在製造電動車用鋰電池方面，美國僅扮演一個相對小的角色，在生產原料和中間成分上，是更小的角色。舉例而言，根據Benchmark Mineral Intelligence的數據，中國大陸加工了全球三分之二以上的鎳和鈷，而美國對這兩種礦的加工量僅為1%或更少。

通膨削減法試圖透過激勵車廠和電池公司投資美國供應鏈、減少對中國大陸的依賴，以縮減美中差距。

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