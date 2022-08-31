特斯拉恐因「幽靈剎車」問題 面臨集體訴訟

特斯拉(Tesla)面臨集體訴訟的威脅。(美聯社)

路透報導，加州 一位特斯拉 Tesla Model 3車主已控告特斯拉，並提議和其他有意提告的車主共組集體訴訟，原因是車輛會突然因不存在的障礙物煞車，形成「嚇人且危險的噩夢」。

舊金山車主托雷多（Jose Alvarez Toledo）在26日向北加州聯邦法院提起的訴狀指控，特斯拉倉促地讓採用不安全技術的自動駕駛汽車 功能上市；這些技術包括「自動駕駛」輔助系統或「全自動駕駛」（FSD）輔助系統、以及緊急煞車系統。

訴狀表示：「在突然出現意料之外的煞車瑕疵時，它們（這些技術）把一個理應安全的功能，變成一個嚇人且危險的噩夢。」該訴訟並尋求集體訴訟地位，希望納入所有遭受突然意外煞車瑕疵的美國車主或租車者。

這起訴訟指控，特斯拉欺瞞地隱藏了與「自動駕駛」輔助系統有關的安全風險，違背了保證，且不公平地從「自動駕駛」功能獲利，違反加州的不公平競爭法律，並且為修車支出與特斯拉汽車價值的減損，尋求補償與懲罰，同時要求為自駕功能所造成的額外成本，尋求退費。特斯拉未立即回應路透的置評請求。

這樁訴訟也將促使公眾和監管部門擴大檢視特斯拉的駕駛輔助功能，雖然特斯拉執行長馬斯克承諾，今年底前將在美國達成全自動駕駛。國家公路交通安全管理局（NHTSA）今年2月已針對41萬6000輛回報意外啟動煞車，展開調查。

另一方面，特斯拉也已向路易斯安那州東區聯邦地方法院提起訴訟，主張路州法律限制該公司直接銷售汽車給消費者的能力，侵害其憲法保障的權力。訴狀認為，路州保護主義式、反競爭且沒效率的法律，不合時宜地限制了當地消費者的自由。路州禁止汽車製造商直接向消費者售車的法律，在2017年生效。