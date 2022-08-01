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二手特斯拉Model 3在澳洲竟比新車貴三成

編譯陳律安／綜合外電
不耐漫長等車期的消費者寧可購入特斯拉中古車，導致澳洲二手Model 3的價格比新車價還貴。美聯社
不耐漫長等車期的消費者寧可購入特斯拉中古車，導致澳洲二手Model 3的價格比新車價還貴。美聯社

澳洲已上路數月且行駛里程達數百英里的特斯拉Model 3電動車二手價格，要價約13萬澳幣（9.1萬美元），居然比新車價足足貴了逾33%，原因是全新Model 3在澳洲的候車期長達九個月，致使不耐久候的買家寧可屈就於中古車。

彭博資訊報導，汽車產業的各種亂象正在顛覆車輛的傳統定價模式，例如新冠疫情引發的供應鏈混亂拖延了全球車輛運輸，而俄烏戰爭帶動汽油價格飆高，也推升對行駛成本較低的電動車需求。

根據特斯拉網站，若現在在雪梨訂購一輛售價9.16萬澳幣（6.42萬美元）的Model 3性能版，需等到明年2月至5月才能交車，比美國、日本、德國的候車期還長。新加坡的特斯拉買主更只需等候四周就能交車。

根據carsales.com，目前澳洲有數名賣家，對使用里程不高的同款Model 3開出13萬至13.8萬澳幣的售價。如今在澳洲對二手電動車的需求非常殷切，致使拍賣行Lyolds Auctions幾乎一上架二手電動車就被搶購一空。

Lyolds Auctions行銷和設計主管米納菲說，現在正是脫售電動車或油電車的時候，「我們已看到二手電動車的拍賣價比新車的售價高」。

儘管在美國等主要市場特斯拉二手車的價格也上漲，但這種價格扭曲的情況在電動車不太普及的澳洲最為嚴重。澳洲電動車的銷售僅占新車銷售的2%，遠低於去年第4季全球平均值13%，導致車廠優先供應其他市場新款電動車。

電動車 澳洲 特斯拉

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