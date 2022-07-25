為爭取政府補助 特斯拉可望開放他牌使用超級充電樁

過去一年來，特斯拉表示，計畫向他牌電動車開放超級充電站網路，但鮮少透露開放時程和是否會開放現有或新充電站等細節。（美聯社）

電動車 一哥特斯拉 （Tesla）正在申請聯邦和州政府的補助來布建電動車充電樁，同時計畫開放旗下部分超級充電樁供他廠電動車使用。

拜登 政府、汽車製造商及許多州政府無不設法在高速公路沿路加快興建快速充電樁，以確保駕駛可放心旅行而不必擔心沒地方沒電。特斯拉也有意爭取未來幾年在電動車領域投入總規模上看數十億美元的公共資金。

特斯拉已在全美建立快速充電網路供自家客戶使用，但在美國他廠電動車並無法共用。過去一年來，特斯拉已表示，計畫向他牌電動車開放超級充電樁，但鮮少透露開放時程及是否會開放現有或新充電樁等細節。最新的監管公告和其他文件表示，特斯拉正申請公共資金，但若要獲得批准，就得開放自家充電樁供他廠電動車使用。

根據白宮6月底發布的說明書，特斯拉將在年底前開始生產新的超級充電樁，使北美的他牌電動車車主也能使用。特斯拉尚未對此發表看法。

特斯拉執行長馬斯克去年推文說，將逐步在全球陸續開放他廠電動車使用自家充電樁。特斯拉高級副總裁Andrew Baglino 4月表示，特斯拉仍努力在美國實現這個目標。特斯拉去年推出一個試點計畫，允許歐洲部分地區的他廠電動車使用自家充電樁網路。