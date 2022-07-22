中媒：林志穎車禍或許是意外 但特斯拉碰撞著火不是

7月21日，浙江杭州一輛特斯拉Model 3與一輛TOYOTA汽車發生碰撞後，也起火燃燒。（取自澎湃新聞）

林志穎 22日駕駛特斯拉 Model X在桃園蘆竹發生意外，事件也引起中國媒體與民眾高度關注。上海「澎湃新聞」指出，從監視畫面和現場圖片分析，基本可以印證警方說法，這起事故更像是一場因操作不當而導致的意外。但特斯拉及許多使用動力電池的新能源車，在發生猛烈碰撞時會引起自燃的情況則非意外。

報導稱，在林志穎車禍事故發生的前一天，浙江杭州一輛特斯拉Model 3左轉時被一輛豐田RAV4直行車撞上側面，導致特斯拉被撞翻。而幾乎在特斯拉Model 3的側面與中央綠化帶發生二次碰撞的瞬間，這輛Model 3就開始起火燃燒。

澎湃新聞表示，從以上事故不難發現，新能源車在發生交通事故時極易出現火災和自燃的情況，而這與鋰電池的天然特性有很大關係。

鋰離子本身活性強且爆溫較低。為了能讓鋰電池穩定發生反應，一般需要一層有微孔結構的高分子薄膜作為隔膜，把電池含有鋰的正極和含有其他活性物質的負極分開，讓鋰離子能夠自由通過，而電子不能通過。

不過，當車輛發生碰撞、動力電池遭受撞擊時，有可能對電池內部的隔膜造成破壞，導致電池內部瞬間短路，產生超過正常工作時幾倍甚至十幾倍的電流，而急劇增加的電流又會產生大量的熱量，從而引燃附近的物體（例如電解質），引發車輛自燃。

報導指出，比起起火，鋰電池燃燒更大的問題是很難撲滅。鋰本身屬於比較活潑的金屬，在常溫狀態下遇見水就會發生劇烈的化學反應，而在點燃的情況下也能與二氧化碳發生化學反應繼續燃燒。因此新能源車一旦起火燃燒，無論用水或普通的滅火器都無法瞬間撲滅，通常只能等待電池自身燃燒完成後才能撲滅火焰。

此外，交通事故引發的碰撞並非新能源車火災的唯一原因。根據中國電動車 輛國家工程實驗室統計，2021年電動車火災原因排第一的是電池故障，占比33%；交通事故占比15%；用戶私自改裝占比12%，電子電器故障占比11%；廠家採用外部貨源占比9%。

今年7月上旬，特斯拉位於蘇州的官方鈑噴中心發生火災，數輛在店內維護的車輛與整個店面均被徹底燒毀。有網友稱，此次起火事故可能是由於待維修的事故車電池自燃造成，但特斯拉官方和當地消防部門尚未給出公開說明。

澎湃新聞表示，除特斯拉外，蔚來、小鵬、比亞迪等一系列新能源車過去在充電、行駛過程中也都曾出現自燃情況。統計顯示，今年第1季，中國新能源汽車共發生640起火災，比去年增加32％，平均每天超過7起。

按截至今年3月，中國共計891.5萬輛新能源車保有量計算，新能源車的起火率為萬分之0.72，略低於同期燃油車萬分之1至2的起火率。

但考慮到新能源車目前平均車齡遠低於燃油車，且新能源車自燃後容易發生爆燃事故，留給車主的逃生時間極短，因此這一問題還是應該引起高度重視。

至於消費者目前能做的，一是盡量避免過度充電和虧電，避免碰撞底盤上的電池包，並適時對車輛進行檢查。尤其需要注意的是，當動力電池發生自燃、著火等情況時，應第一時間離開現場，不要嘗試用車載滅火器去滅火。