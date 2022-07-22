林志穎駕Model X自撞起火 為何電動車燒起來不易撲滅？
擁有多輛豪車、跑車的藝人林志穎，稍早傳出駕著Tesla Model X在台灣發生自撞事故，而車輛當場起火燃燒，警方也證實該輛特斯拉車主為林志穎。不過，在電動車市占逐漸提高的當今社會，若是發生如同今日林志穎的自撞火燒車事故，對於消防人員來說，要如何撲滅可是一大難題！
隨著電動車逐漸普及，先前在過外曾經有不少電動車因發生車禍而導致車輛起火，亦有一些電動車可能是電池模組設計有紕漏使得電池組故障而自燃，不論火燒車原因為何，電動車只要一失火救得花上比燃油車輛更多的時間與水量進行撲滅。
因應電動車失火的處置問題，和泰汽車在導入bZ4X純電休旅之際，也曾針對台灣消防人員舉辦「消防人員鋰電池純電車緊急處置教育」與「車輛消防鑑識研討會」的教育訓練，畢竟電動車才剛在這個社會起步，除了參照車主手冊說明外，要如何正確且安全撲滅起火的電動車，對於消防人員說完全是一項新的課題。
美國曾發生過一輛同樣是特斯拉的電動車火災，當時消防人員費盡一番功夫後才將火勢撲滅，但沒想到車前蓋下方又突然竄出火苗，使得消防人員急忙再次灌水救火，前後總共花費了7小時、出動8名消防隊員，用掉將近10萬公升的水才終於將這輛起火的電動車完全撲滅。而這樣的用水量幾乎是傳統燃油車所需的93倍，且耗時太長亦可能影響到其他災害的救援行動。
由於電動車起火後需要大量水才能撲滅，避免鋰電池組還有復燃的可能性，在台灣消防隊部分，台南消防局在不久前添購了「滅火毯」以供車輛起火救災使用。台南消防局表示，這款滅火毯覆蓋燃燒中的車體時，可以降低周圍溫度並減少煙霧產生，而滅火毯上的特殊矽膠塗層還能抑制有毒物質與氧氣穿透，讓電池即便還在燃燒也能處於一個消防人員尚可控制的狀態。這條長8米、寬6米約30公斤的滅火毯，可耐1000度至1300度高溫且能重複使用。
儘管各國政府都已宣布要於十幾年後禁售內燃機車輛，提倡民眾購買綠能車做為未來的運輸工具，只是現階段仍屬不穩定發展期的電動車輛，其潛在中的危險性勢必需要車商努力克服，否則電動車可能自燃或車禍後起火等疑慮，也許會使得消費者對電動車的需求產生卻步。
上一則
FB留言