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林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕Model X自撞起火 為何電動車燒起來不易撲滅？

記者黃俐嘉／綜合報導
一輛特斯拉自撞電線桿後起火燃燒，駕駛經警方證實為藝人林志穎。（取材自臉書）
一輛特斯拉自撞電線桿後起火燃燒，駕駛經警方證實為藝人林志穎。（取材自臉書）

擁有多輛豪車、跑車的藝人林志穎，稍早傳出駕著Tesla Model X在台灣發生自撞事故，而車輛當場起火燃燒，警方也證實該輛特斯拉車主為林志穎。不過，在電動車市占逐漸提高的當今社會，若是發生如同今日林志穎的自撞火燒車事故，對於消防人員來說，要如何撲滅可是一大難題！

林志穎車禍後，經紀人回應：「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消...
林志穎車禍後，經紀人回應：「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回覆。」 （記者沈昱嘉／攝影）

隨著電動車逐漸普及，先前在過外曾經有不少電動車因發生車禍而導致車輛起火，亦有一些電動車可能是電池模組設計有紕漏使得電池組故障而自燃，不論火燒車原因為何，電動車只要一失火救得花上比燃油車輛更多的時間與水量進行撲滅。

因應電動車失火的處置問題，和泰汽車在導入bZ4X純電休旅之際，也曾針對台灣消防人員舉辦「消防人員鋰電池純電車緊急處置教育」與「車輛消防鑑識研討會」的教育訓練，畢竟電動車才剛在這個社會起步，除了參照車主手冊說明外，要如何正確且安全撲滅起火的電動車，對於消防人員說完全是一項新的課題。

先前一輛特斯拉電動車在德州休士頓市郊區出車禍起火燃燒後的殘骸。（路透）
先前一輛特斯拉電動車在德州休士頓市郊區出車禍起火燃燒後的殘骸。（路透）

美國曾發生過一輛同樣是特斯拉的電動車火災，當時消防人員費盡一番功夫後才將火勢撲滅，但沒想到車前蓋下方又突然竄出火苗，使得消防人員急忙再次灌水救火，前後總共花費了7小時、出動8名消防隊員，用掉將近10萬公升的水才終於將這輛起火的電動車完全撲滅。而這樣的用水量幾乎是傳統燃油車所需的93倍，且耗時太長亦可能影響到其他災害的救援行動。

Tesla Model X Model S。與本文車輛無關。（取材自Tesla）
Tesla Model X Model S。與本文車輛無關。（取材自Tesla）

由於電動車起火後需要大量水才能撲滅，避免鋰電池組還有復燃的可能性，在台灣消防隊部分，台南消防局在不久前添購了「滅火毯」以供車輛起火救災使用。台南消防局表示，這款滅火毯覆蓋燃燒中的車體時，可以降低周圍溫度並減少煙霧產生，而滅火毯上的特殊矽膠塗層還能抑制有毒物質與氧氣穿透，讓電池即便還在燃燒也能處於一個消防人員尚可控制的狀態。這條長8米、寬6米約30公斤的滅火毯，可耐1000度至1300度高溫且能重複使用。

南消防局採購滅火毯搶救電動車起火，2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面...
南消防局採購滅火毯搶救電動車起火，2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火車輛，盡可能與地面密合，阻絕燃燒反應所需的氧氣，控制火勢。（圖：台南市消防局提供）

儘管各國政府都已宣布要於十幾年後禁售內燃機車輛，提倡民眾購買綠能車做為未來的運輸工具，只是現階段仍屬不穩定發展期的電動車輛，其潛在中的危險性勢必需要車商努力克服，否則電動車可能自燃或車禍後起火等疑慮，也許會使得消費者對電動車的需求產生卻步。

電動車搭載電池組之示意圖，與內文無關。（取材自BMW）
電動車搭載電池組之示意圖，與內文無關。（取材自BMW）

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