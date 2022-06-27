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特斯拉接連遭調降目標價 理由竟和通膨有關

編譯葉亭均／綜合外電
電動車大廠特斯拉（Tesla）。美聯社
電動車大廠特斯拉（Tesla）。美聯社

近期分析師紛紛調降電動車大廠特斯拉（Tesla）股票目標價，調降的速度又快又猛，多數是原因是擔憂升息等總體經濟因素。然而，最新調降的理由，卻和零件成本上漲、壓縮利潤等因素有關。

巴隆周刊報導，瑞穗分析師拉克許（Vijay Rakesh）27日調降特斯拉目標價，擔心零件成本上揚和車輛售價較低，將限制未來的銷售和獲利。

拉克許預測特斯拉第2季交車數為232,000萬輛，較先前預估的296,000下滑。不意外地，華爾街分析師已調降特斯拉交車數量預測，反映數月來受中國大陸防疫封控措施影響。

拉克許現在預測特斯拉2022年營收與為814億美元，每股盈餘0.74美元，分別低於先前預測的857億美元與每股13.14美元。展望明年，拉克許預測營收1,120億美元，每股盈餘15.49美元，低於先前預估的1,143億美元與每股盈餘17.14美元。

他對特斯拉未來數年的財測正在下滑，原因是電池價格較高等供應鏈相關問題繼續存在。

在過去一周，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）和瑞信分析師李維（Dan Levy）都調降特斯拉目標價，理由是升息。較高的利率會讓一家公司預期未來數年賺得的獲利價值打折扣，因此願意以當前價格買進股票的投資人數量也會隨之減少，這導致分析師下修目標價。

自4月底以來，分析師對特斯拉股票的平均目標價，已經從每股約1,000美元調降至略高於900美元。

儘管調降目標價，拉克許、喬納斯和李維都給予特斯拉股票買進建議。拉克許認為強勁的需求和消費者尋求購買電動車願意等上較長時間是利多因素，他也預期特斯拉今年下半年會提高交車數。

特斯拉股價27日下跌0.32%至每股734.76美元，今年來累計下跌超過38%。

整體而言，追蹤特斯拉股票的分析師中，僅高於50%給予特斯拉買進評級。

特斯拉 分析師 股票

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