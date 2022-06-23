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特斯拉暫停上海工廠7月前兩周生產 擬升級擴產

記者林宸誼／即時報導
工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。(新華社)
工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。(新華社)

路透報導，一份特斯拉內部備忘錄顯示，特斯拉計畫在7月前兩周暫停在上海超級工廠的大部分生產，以對工廠進行升級擴產，升級完成後，特斯拉計畫在7月底讓該工廠的產能達到新紀錄，接近每周2.2萬輛的生產目標。

每日經濟新聞報導，特斯拉中國相關負責人僅回覆稱：「不予置評」。

公開數據顯示，2021年特斯拉上海超級工廠共交付48.41萬輛汽車，年增235%，佔特斯拉年度全球總交付量的51.7%。今年第1季，特斯拉累計交付新車超31萬輛，年增68%。

而特斯拉中國今年前3月批發銷量累計約18.22萬輛，佔特斯拉總銷量的59%。這代表特斯拉全球銷量中，有近六成來自中國市場。

特斯拉公司全球副總裁陶琳日前公開對外表示，上海超級工廠正在持續成為特斯拉最重要的出口基地和生產中心。2021年，上海工廠向全球用戶交付超過48萬輛純電動汽車，貢獻特斯拉全球交付量的半壁江山。

今年5月1日，特斯拉在遞交給上海臨港區的一封感謝信中就曾透露，公司計劃在上海工廠當前園區附近，另建一座新工廠以擴大產能，新工廠預計將生產Model 3和Model Y車型，年產能為45萬輛。

上海超級工廠完成擴建後，將助力特斯拉將上海工廠的總產能提升至每年100萬輛，從而將上海超級工廠打造為特斯拉全球最大的汽車出口中心。

自6月中旬以來，特斯拉上海超級工廠每周生產1.7萬輛Model 3和Model Y。特斯拉相關工作人員表示，特斯拉上海超級工廠正常生產情況下，年產能已達到45萬輛。

特斯拉 汽車

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