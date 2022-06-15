小蝦米扳倒大鯨魚 西班牙機械工告贏特斯拉

西班牙一位機械工Angel Gaitan因為新車Model 3品質有問題，狀告Tesla並獲得勝訴。圖中是特斯拉Model 3，兩側是Model Y。（歐新社）

西班牙的一位擁有不少粉絲的網紅機械技工Ángel Gaitán，現在於西班牙法律史上名聲大噪，他控告電動車大廠Tesla 銷售有缺陷的Model 3，現在這家美國公司不得不償還他幾乎所有的 Model 3成本。

Gaitán是馬德里的一名機械師，自稱是特斯拉 的粉絲，自2013年以來一直擁有Tesla的車輛。這就是為什麼他很高興能在2020年購買全新Model 3。然而，當它到貨時，他對Tesla的生產品質感到失望。

在接受當地媒體採訪時，Gaitán表示，自己願意接受早期公司草創、小批量生產的一些質量問題。不過，既然Tesla現在已經是一個大規模生產的品牌，他發現其車輛缺陷的多樣性和嚴重性是不可接受的。

他在車上發現的最嚴重的故障是焊點脫落。他還發現了內飾板上的問題，他的Model 3的引擎蓋不匹配，擋風玻璃的雨刷也磨損了。在原廠無法提供令他滿意的解決方案後，Gaitán決定告上法庭，並透過他受歡迎的YouTube和Instagram，公開了他對Tesla的不滿。

法院在判決中寫道：「儘管專家堅稱，所發現的缺陷不會損害車輛的結構完整性或安全性，但事實證明，該車輛不符合TESLA等知名品牌的質量標準。」

事實上，法官發現特斯拉西班牙公司欠 Gaitán 6萬2330歐元（約6萬4984 美元），這是車輛的大部分價值。不幸的是，對於機械師來說，案件可能還沒有結束，因為汽車製造商現在有機會對該決定提出上訴。