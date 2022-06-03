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特斯拉無故在路上突然停住 美逾750車主投訴

記者張聲肇、張大仁／綜合報導
超過750名特斯拉電動車主向道路安全當局投訴說，他們的車子會在路上沒有理由地突然停住。(美聯社)
超過750名特斯拉電動車主向道路安全當局投訴說，他們的車子會在路上沒有理由地突然停住。(美聯社)

超過750名特斯拉電動車主向全國公路交通安全管理署(NHTSA)反映車子會在路上沒有理由地突然停住，NHTSA於3日表示，在收到758份與駕駛員輔助系統(Autopilot)相關的剎車意外啟動報告後，已要求特斯拉在本月20日前回應這個問題。

NHTSA的網站3日公開它給特斯拉汽車廠的信函，請特斯拉說明為什麼會有這種現象。

這封5月4日發出的信函，要求特斯拉提供所有客戶投訴及現地調查報告，凡有關剎車、撞車、傷害、死亡及請求賠償財物損失的資料都須提供，並回答一個問題：發生事故當下，特斯拉汽車上的「駕駛員輔助系統」及自動緊急剎車系統，是否已啟動。

去年10 月，一輛2021年式特斯拉Model Y的車主通報NHTSA，在高速公路上以時速80哩行駛時，「汽車緊急剎車，在一秒鐘內從80哩減到69哩。剎車非常猛烈，我的頭猛地向前衝，幾乎失去了對汽車的控制」。

NHTSA去年2月接獲354件投訴後，就開始調查特斯拉3和Y型汽車的「幽靈剎車系統」，對象包括2021年到2022年出廠的41萬6000輛車，今年2月，NHTSA說，它沒接到任何撞車或有人受傷的報告。

5月信函要求特斯拉6月20日前答覆，但可要求延期；特斯拉的股票3日慘跌逾9%。

交通安全署調查的重點是具備車速調控、「自動駕駛」等功能的自動助理駕駛軟體，裝有這個軟體系統的車子，會在行車途中自動剎車或變換車道。

投訴的車主說，他們曾遇過毫無預警突然很快地減速的狀況，甚至一路上發生好幾次。車主擔心，若在高速公路上有這種狀況，車尾會被後面的車輛撞到。

交通安全署欲了解突然停止前的行車速度、最終速度和平均減速，也想了解自動駕駛系統是否發現障礙物才停下來，以及是否有當時情況的錄影紀錄。

交通安全署也想知道，特斯拉汽車根據售後服務保證，處理了哪些車主的申訴，以及提供哪些修理。

特斯拉 汽車 電動車

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