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美國電動車占乘用車4.6% Tesla呈現絕對領先地位

記者陳威任／綜合報導
今年第一季美國註冊了15萬8689輛電動車。其中，Tesla的註冊量為11萬3882輛，比去年同期增長了59%。(取材自Carscoops.com)
今年第一季美國註冊了15萬8689輛電動車。其中，Tesla的註冊量為11萬3882輛，比去年同期增長了59%。(取材自Carscoops.com)

電動車持續成為當前汽車市場的新興勢力，美國汽車市場截至今年第一季為止，電動汽車的註冊量激增，現在占輕型汽車市場的4.6%。尤其第一季美國就註冊了15萬8689輛電動車。其中，Tesla的註冊量為11萬3882輛，比去年同期增長了59%。

Kia以8450輛電動車註冊量排名第二，這主要歸功於EV6的推出以及對Niro EV的需求增加。Ford在電動汽車註冊方面也取得了成功的一季，繳出7407輛的表現，比去年同期增長了91%，這得益於Mustang Mach-E有80%的成長。首批54輛F-150 Lightning也將在第二季進行註冊。

Kia EV6。(取材自Kia)
Kia EV6。(取材自Kia)

此外，Hyundai的電動汽車掛牌數輛也激增，達到6954輛，而2021年第一季為2072輛。Ioniq 5占這些掛牌數量的大宗，共有6265輛，而Kona Electric車型則掛牌685款。

Nissan和Volkswagen的電動車銷售表現也有所增加，Nissan售出4401輛進入產品末期的Leaf，Volkswage則是掛牌2926輛ID.4，比去年同期的387輛而言有顯著增長。幾個新創電動車品牌Polestar、Rivian和Lucid Motors等則分別繳出2384、701和308輛。

Hyundai IONIQ 5在美國繳出不錯銷售成績。(取材自Carscoops...
Hyundai IONIQ 5在美國繳出不錯銷售成績。(取材自Carscoops.com)

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