上海封城 特斯拉減產4萬輛 5月復產仍無把握

特斯拉上海廠。(路透)

全球供應鏈 晶片和零組件缺貨瓶頸影響不了特斯拉 ，不過，這下在中國，這家電動製造商可真的碰到麻煩了。

由於上海因新冠肺炎疫情實施防疫封鎖，特斯拉上海廠已停工近三周，按每天2,100輛的日產量，自3月28日產線停擺以來已喪失近39,900輛的產能。

何時能夠復工 ，迄今看來遙遙無期。人口2,500萬的上海都會區新增病例幾乎每天創新高，人員行動受到管制，食物和製造業供應鏈也受打岔。

小鵬汽車執行長何小鵬表示，如果大上海地區繼續停頓，5月也可能停產。他在微信和微博上說，「如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5月可能大陸所有的整車廠都要停工停產了。」

JL Warren Capital創辦人李俊恒說：「我們的基本假設是5月第一周復工。」按這樣局面的發展，她估計短少的產量為84,000輛。

李俊恒提醒，如果周邊城市也封鎖，影響汽車零件的供應，損失的生產還會更多。因此，上海廠可能會分階段復工，因為復工進度視特斯拉所能取得的零組件供應而定。

特斯拉去年第4季總共生產30.5萬輛的標準，少了40,000輛相當於約占產能的13%。特斯拉上海廠生產Model 3和 Model Y，供內銷也供外銷。