馬斯克：特斯拉將推自動駕駛計程車 明年生產3款電動車

特斯拉在德州的製造工廠盛大開幕，公司執行長馬斯克宣布，明年將生產全自動無人駕駛出租車。(美聯社)

「電動車 王」馬斯克 (Elon Musk)7日晚間宣告，特斯拉 汽車公司(Tesla)明年將大量建造全自動駕駛計程車(robotaxi)，也將開始生產三款「無司機」電動車。

馬斯克在德州奧斯丁新廠開工典禮上未向車迷透露自駕計程車的細節，不過以「看起來很未來派」形容新車的外觀。

他說，新工廠也將開始生產名為Cybertruck的皮卡車(Pickup)，接著開始製造新型的Roadster私人轎車以及新研發的另一種電動貨運卡車(electric semi)。

馬斯克向數千名獲邀參加Giga Texas新廠開工慶典的來賓，透露上述新車生產計畫。特斯拉的德州廠建立成本高達11億元。特斯拉公司遷離加州後，新廠園區也成為公司新的總部位址。

馬斯克說，新廠製造的第一輛Model Y小型多功能車已經交貨，預定每年可生產50萬輛。

特斯拉公司和馬斯克本人，對開始生產的時程，曾經都講錯過，例如他在2019年曾說，翌年(2020年)即將有一隊全自動駕駛計程車上路，而好幾名客戶到現在仍在公路上測試「全自動駕駛」的軟體。

這套2020年底推出的軟體，起初售價5000元，隨著功能漸增，目前售價1.2萬元，但功能不到「全自動」，仍需真人駕駛監督。美國約有6萬輛電動車靠這套軟體上街。

他7日表示，北美洲客戶今年內就可將「全自動駕駛」軟體更新到最新、安全版。

他說，等到這套軟體「完備」且獲得交通安全當局的認可之後，價值將超過10萬元。

他畫出這塊價值大餅，意思是，總有這麼一天，擁有這套「完備」又獲當局認可的自駕軟體的車主，可把車子登記為營業計程車，讓它利用車主不用車的時段，出去替車主賺錢。

特斯拉是全美國、也是全世界最大的電動汽車製造商。

特斯拉公司創辦人馬斯克說，今年的重點是要讓奧斯丁和德國新廠加速提升產能，2023年可能開始生產「最佳化」(Optimus)機器人。他告訴現場來賓，「明年將會有一大波新產品出現。」

根據崔維斯郡(Travis County)核發的活動許可，慶祝會內容包括互動導遊、餐點、酒品、現場表演，不過只有受邀來賓准許入場，一般民眾和媒體都「謝絕參觀」。本來預計有1.5萬人參加位於崔維斯郡新廠落成慶祝會，但後來慶祝活動在YouTube上直播。

馬斯克曾經說過，奧斯丁地區的新廠將雇用上萬員工，加上加州遷來的員工，人數將更多。