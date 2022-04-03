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特斯拉德州廠本周啟用 投資人不擔心上海廠停工衝擊

編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉（Tesla）上海廠4日因當地新冠疫情嚴峻持續關閉。（路透）
特斯拉（Tesla）上海廠4日因當地新冠疫情嚴峻持續關閉。（路透）

儘管特斯拉（Tesla）上海廠4日因當地新冠疫情嚴峻持續關閉，但特斯拉的加密代幣價格顯示股價可望在美股4日開盤後上漲，顯示投資人仍對特斯拉能安然度過這波停工有信心。

特斯拉2日公布第1季全球交車量達310048輛，創歷來單季最多，也比彭博資訊彙整分析師的估計平均值多出約900輛。在這段時間，正值新冠病毒感染率又飆升與各地政府緊縮防疫措施衝擊供應鏈。

根據彭博見到的公司備忘錄電郵，特斯拉上海廠4日持續停工。特斯拉要求員工待在家中並遵守上海的防疫規定，目前上海的2500萬居民幾乎全部都被要求留在家中。特斯拉上海廠的生產從3月中起就斷斷續續面臨中斷。

投資人目前看好特斯拉執行長馬斯克能夠推動生產更多電動車，因為柏林廠3月底已正式開工、在美國德州的奧斯汀廠也預定4月7日啟用，是特斯拉全球第四座廠。

在數位資產衍生品交易所FTX的特斯拉加密代幣（即代幣化的股票）在紐約時間3日下午2時45分交易價格為1141.55美元，較那斯達克交易所特斯拉股票上周五收盤的1084.59美元大漲約5.3%。

馬斯克推文說，上季是「格外艱辛的一季」，同時稱讚特斯拉員工和供應商。

Wedbush分析師艾夫斯表示，由於供應鏈問題，特斯拉交車量比原先憂懼的狀況還佳，「我們認為在第1季進入第2季，物流和工廠問題使得約2萬至2.5萬輛延後生產，這使得2022年底前的基本要求數字看起來仍是穩健」。

美國和中國是特斯拉最大市場，賣最多的車款是Model 3和Model Y跨界休旅車。特斯拉在加州費利蒙廠生產Model 3、Y和舊款S與X跨界休旅車；上海廠生產3、Y車款；柏林廠才剛開始生產Model Y。

Piper Sandler分析師波特（Alexander Potter）在報告中表示，現在在美國，每賣出的4輛豪華轎車中，就有約1輛是Model 3，該車款在中國也是第四暢銷的豪華車。

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