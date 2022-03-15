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特斯拉5天內2度漲價且這次漲更凶 漲幅大約5%

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉五天內第二度調漲部分車款售價。(美聯社)
特斯拉五天內第二度調漲部分車款售價。(美聯社)

全球首富馬斯克才剛推文表示，旗下電動車特斯拉（Tesla）面臨原物料和物流的重大通膨壓力，該公司官網周二就公布，Model 3和Model Y車款漲價，是五天內第二度漲價，這次的漲幅大約5%。

在美國官網上，Model Y的起價調漲2000美元到6萬2990美元；Model 3雙馬達全輪驅動版上漲2500美元到5萬4500美元；Model 3高性能版則漲3000美元到6萬1900美元。

漲價後，中國的Model Y長續航版現在要賣37萬5900元人民幣（約5萬8952.68美元），較3月10日又漲了1萬8000元人民幣，那天宣布漲價1萬元人民幣，售價由34萬7900元人民幣提高到35萬7900元人民幣。

繼五天前上漲1萬元人民幣、周二再漲1萬8000元人民幣後，Model 3高性能版的最新售價是36萬7900元人民幣。

在台灣，Model 3長續航版的最新售價是197萬2900元台幣（約6萬8302美元）；高性能版222萬4900元台幣。

特斯拉五天前同步調漲美國、中國、德國和加拿大的官網售價，原因可能與俄羅斯入侵烏克蘭、導致鎳金屬等原物料價格飆漲有關。俄國是全球第三大鎳產國，而鎳是部分電動車所採用高蓄電電池的重要原料。特斯拉漲價的幾款車，都是使用含鎳電池的車種，未調漲使用磷酸鐵鋰電池的基本款Model 3價格。

Benchmark Mineral情報公司分析師米勒表示，鎳、鋰等原料價格節節升高，恐怕會使電動車最重要零件電池成本下滑的長期趨勢減緩、甚至逆轉，進而阻礙電動車的普及。

電動車 特斯拉 馬斯克

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