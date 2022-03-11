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Panasonic今年量產新電池 將是特斯拉平價電動車關鍵

編譯洪啟原／綜合外電
Panasonic將為特斯拉供應「4680」大容量電池（左），以滿足這家電動車大廠的需求。路透
Panasonic將為特斯拉供應「4680」大容量電池（左），以滿足這家電動車大廠的需求。路透

日本Panasonic將為特斯拉（Tesla）供應一款性能更強大的新電池，以滿足這家電動車大廠的需求。

Panasonic過去一年半努力研發這款4680大容量電池，且打算向特斯拉兜售該電池。

這款電池標榜蓄電量較大，且用更少的電池組和相關零件就能為電動車供電。特斯拉執行長馬斯克甚至說，這項技術是入門款電動車問世的關鍵所在。特斯拉預計未來推出售價2.5萬美元的平價電動車。

Panasonic能源事業執行長Kazuo Tadanobu日前接受彭博專訪時說，過去幾個月耗費大量心力研發這款新電池。他也說，特斯拉認為這款新電池具有商業可行性，且符合特斯拉需要的性能水準。

Panasonic將在4月起的2023年度開始量產4680電池，並計劃在和歌山廠另外建立兩條生產線和生產設施。Panasonic此前已在日本建立該電池的原型生產線。

研發新一代電池，是Panasonic大膽、新穎的一步。即使特斯拉的需求激增，Panasonic建立電池事業規模的步調，仍落後LG能源解決方案和寧德時代等競爭對手。但Panasonic主打電池安全性和優勢，強調優先追求獲利，而非市占率。

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