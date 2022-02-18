2022最佳汽車品牌排名 特斯拉大跌

電動車大廠特斯拉（Tesla）在可靠性方面的疑慮，已拖累其產品排名和評分。（ 歐新社）

「消費者報告」（Consumer Report）17日公布2022年最佳汽車 品牌排名，電動車 大廠特斯拉 （Tesla）的排名大幅滑落七個名次，降至第23，旗下Model 3也未能蟬聯電動車首選寶座，敗給福特野馬Mach-E電動休旅車，甚至輸給南韓起亞的Niro，落居第三。

「消費者報告」表示，特斯拉今年整體排名退步至第23名，主因是近期特斯拉為改款車型配備的Yoke平把方向盤不太好操作，所造成的問題已足以降低車輛路試成績。

「消費者報告」汽車測試副主任費雪說，Yoke平把方向盤提高了操控的複雜度，導致實用性降低，拖累Model S和Model X的整體評分下降約10分。

另外，過去兩年皆獲「消費者報告」評為電動車首選的Model 3，今年則被Mach-E擠下冠軍寶座。Mach-E在行路質感、可靠性、用戶車內體驗等評比項目皆獲得傑出成績。

費雪說，「消費者報告」在購入Mach-E進行測試後，他便對這款車相當驚豔，表示Mach-E不僅提供十足的駕馭樂趣，也相當運動化，同時也是非常成熟的車款，「當我說它（Mach-E）乘坐品質良好，代表它非常安靜，意思是車輛做工非常紮實」。

「消費者報告」也說，所蒐集的可靠性資料顯示，到目前為止Mach-E問題很少。「消費者報告」仍推薦Model 3，但費雪說，這款車部分評比項目的表現不如Mach-E，例如車主注意力警示系統。

福特名為「BlueCruise」的放雙手駕駛輔助系統，配有紅外線感測器，可偵測駕駛眼球活動，若駕駛注意力不集中，系統會發出連串警告。而特斯拉系統只要求駕駛手必須放在方向盤上，卻未配備監測駕駛視線功能。

「消費者報告」指出，如今特斯拉在可靠性方面的疑慮，已拖累其產品排名和評分。