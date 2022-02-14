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超級盃充斥汽車大廠廣告 為何不見特斯拉蹤影？

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉成立近10年一直秉持零預算廣告策略。(歐新社)
特斯拉成立近10年一直秉持零預算廣告策略。(歐新社)

今年超級盃打電動車廣告的全是傳統的大汽車製造商。他們可是砸了大錢，據說每30秒廣告要價700萬美元，而這些車廠總共買下賽事中10分鐘的廣告時段，賽前和賽後時段還不計在內。美國電動車業巨擘特斯拉（Tesla）則完全不見蹤跡，一毛錢沒花，謹守該公司近10年前創立以來的零預算廣告策略。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，特斯拉明顯不需要超級盃或其他廣告，因為市場對特斯拉電動車的需求，持續符合或超過該公司有能力生產的數量。最近一季的財報表明，特斯拉全年平均周轉庫存僅6天，最後一季還降到4天，遠低於2017年時的28天，後者就業界標準而言已經很低了。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）堅決反對廣告。他曾在2019年推文表示：「特斯拉不廣告或花錢找代言。相反的，我們把錢花在使產品變很棒。」

但特斯拉現在面臨前所未見的激烈競爭, 老牌汽車製造商和其他新創公司有數十款新型電動車即將推出，其中一部分已經上市，部分分析師因此認為，特斯拉或許終須修正它的不廣告策略。

研調機構Kantar的成長和策略部門副總裁Ed Williams說：「競爭增加，他們將必須開始打廣告。現在無法答覆的是什麼時候。特斯拉目前什麼都還不必做，也許到2023年末之前都不必。」

汽車業對於廣告開支份外大方，比起其他產業花得都多，因為他們相信廣告能帶來更多銷售。根據Kantar，在2021年的前九個月，各汽車製造商在電視廣告上的投資共達40億美元，比一年前高出22%，但相較於2019年同期，仍低了15%。同期間，汽車經銷商另外花了6.25億美元。特斯拉僅有直營店，沒有經銷商，所以不會有任何人另外花錢促銷。

特斯拉 汽車 電動車

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