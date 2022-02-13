不滿特斯拉被召回？馬斯克諷美主管機關：管趣味的警察
馬斯克顯然對於美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）施壓要求特斯拉（Tesla），在3個多月的時間內第11次召回車輛，很不高興。
這次共召回578607輛車，主因是特斯拉的Boombox喇叭功能允許車主向車外播放自製音效，包括羊的咩咩叫或放響屁的聲音，可能影響行人聽不到法規所要求、電動車行駛間應發出的警告音，從而增加車禍風險。但馬斯克周六被推特粉絲問及此事時，貼文回覆：「掌管趣味的警察逼我們這麼做（嘆氣）」。
特斯拉2月4日告訴NHTSA，會在車輛行駛、放空檔或倒退時解除Boombox的功能，以符合要求電動車發出警示音的安全法規。該公司在召回報告中表示，NHTSA於2021年1月要求提供資料，以調查Boombox的功能是否符合安全標準，特斯拉在與NHTSA來回連絡達數月後，決定自願召回車輛。
馬斯克三番兩次和美國監管機關起衝突，近年來他將大部分怒氣指向美國證券交易委員會（SEC）。他曾表示對SEC毫無敬意，並因該機構指控他2018年8月聲稱獲得資金將特斯拉私有化是犯了證券欺詐罪，而出言嘲諷。2018年4月，馬斯克則因一起涉及啟用Autopilot的特斯拉車撞車事故，掛過美國國家運輸安全委員會（NTSB）的電話。
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