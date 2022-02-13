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不滿特斯拉被召回？馬斯克諷美主管機關：管趣味的警察

編譯季晶晶／綜合報導
被問到特斯拉召回逾50萬輛車時，該公司執行長馬斯克在推特上出言諷刺美國家公路交通安全管理局是「管趣味的警察」。（路透）
被問到特斯拉召回逾50萬輛車時，該公司執行長馬斯克在推特上出言諷刺美國家公路交通安全管理局是「管趣味的警察」。（路透）

馬斯克顯然對於美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）施壓要求特斯拉（Tesla），在3個多月的時間內第11次召回車輛，很不高興。

這次共召回578607輛車，主因是特斯拉的Boombox喇叭功能允許車主向車外播放自製音效，包括羊的咩咩叫或放響屁的聲音，可能影響行人聽不到法規所要求、電動車行駛間應發出的警告音，從而增加車禍風險。但馬斯克周六被推特粉絲問及此事時，貼文回覆：「掌管趣味的警察逼我們這麼做（嘆氣）」。

特斯拉2月4日告訴NHTSA，會在車輛行駛、放空檔或倒退時解除Boombox的功能，以符合要求電動車發出警示音的安全法規。該公司在召回報告中表示，NHTSA於2021年1月要求提供資料，以調查Boombox的功能是否符合安全標準，特斯拉在與NHTSA來回連絡達數月後，決定自願召回車輛。

馬斯克三番兩次和美國監管機關起衝突，近年來他將大部分怒氣指向美國證券交易委員會（SEC）。他曾表示對SEC毫無敬意，並因該機構指控他2018年8月聲稱獲得資金將特斯拉私有化是犯了證券欺詐罪，而出言嘲諷。2018年4月，馬斯克則因一起涉及啟用Autopilot的特斯拉車撞車事故，掛過美國國家運輸安全委員會（NTSB）的電話。

特斯拉 馬斯克 電動車

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