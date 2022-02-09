特斯拉終於得到拜登關愛 電動車廠股價齊揚

美國總統拜登總算在公開場合提到電動車廠特斯拉（Tesla），看似對特斯拉執行長馬斯克釋出善意，這項消息帶動特斯拉在內的電動車廠股價同步上揚。路透

美國總統拜登 總算在公開場合提到電動車 廠特斯拉 （Tesla），看似對特斯拉執行長馬斯克釋出善意。這對特斯拉而言不失為一項好消息，因為拜登之前談到電動車時，似乎從未提到特斯拉。

拜登8日在簡報中表示，政府正採取行動鼓勵民眾使用電動車，指出投資電動車業有助增加就業機會。他說：「自2021年開始，企業宣布投資美國本地製造業的總額超過2,000億美元。其中不乏知名大企業，例如宣布建立新的電動車生產的通用與福特汽車，及美國最大電動車製造商特斯拉。」這個談話帶動特斯拉和電動車廠概念股8日同步上揚。

僅提到特斯拉似乎不是什麼大事，但拜登之前沒有提過，或許從來都沒提過。拜登此舉有助消除投資人的顧慮，他們之前擔心拜登偏袒福特和通用汽車，可能使特斯拉在市場陷於不利地位。

例如，拜登的「重建美好未來」法案中提到，若購買汽車工會成員製造的電動車，可獲得額外的購買信用額度，但特斯拉並未加入汽車公會。這項法案表決未過，因民主黨參議員曼欽投下反對票。

在這項法案之前，特斯拉有好幾次未被提到或邀請參加電動車相關活動，例如特斯拉未受邀參加去年8月舉行的電動車峰會，當時拜登宣布，電動車在未來十年要占全美新車銷售比重達50%。

拜登在簡報中不只提到特斯拉，他還提到電動貨卡製造商Rivian和電動巴士製造商Proterra，這兩家公司股價分別收漲4.4%和3.9%，特斯拉則收漲1.6%。相較下，史坦普500指數和道指分別漲0.8%和1.1%。