我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron達高峰 FDA代局長：多數美國人終會染疫

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

特斯拉中國上月交付7萬輛 上海廠貢獻去年全球一半

記者林宸誼╱即時報導
特斯拉中國去年12月交付量首破7萬輛，創歷史新高。(路透)
特斯拉中國去年12月交付量首破7萬輛，創歷史新高。(路透)

根據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱「乘聯會」）公布的數據，特斯拉中國12月交付量首破7萬輛，創歷史新高，而特斯拉上海超級工廠去年以48.41萬輛的年度交付量，佔據全球版圖的「半壁江山」。

澎湃新聞報導，乘聯會11日發布的數據顯示，特斯拉中國12月交付量達70,847輛，創歷史新高，這也是特斯拉中國首次進入月銷7萬輛的門檻。在新能源乘用車廠商月度批發銷量排名中位列第二，僅次於比亞迪。

據特斯拉方面，2021年全年特斯拉上海超級工廠實現了48.41萬輛的年度交付量，遠超2020年的14.45萬輛交付量，實現年增235%，幾乎與特斯拉2020年的49.95萬輛全球交付量持平。

值得注意的是，特斯拉日前公布的2021年全球交付量為93.6萬輛。也就是說，特斯拉中國交付量占比高達51.7%，佔據全球版圖的「半壁江山」。

在出口方面，上海超級工廠貢獻了超過16萬輛的海市場外交付，覆蓋了歐洲、亞洲等10多個國家，其中，Model 3在2021年的出口量已超過13萬輛。

同時，2021年開始在中國市場開啟交付的Model Y也取得了不俗的成績，全年交付量為20.01萬輛。

特斯拉先前公布，特斯拉上海超級工廠產能已超過45萬輛，每天可生產超過1,600輛Model Y車身和超過2,000輛的Model 3車身。

研究機構New Street Research先前曾預測，上海工廠2022年上半年交付量可達到每季18.5萬輛，並將逐漸增長。

New Street Research分析認為，特斯拉在2022年全球產能可以達到150萬輛。

特斯拉CEO馬斯克曾表示，特斯拉有信心能保持50%以上的交付量增長率。預期2030年實現2,000萬輛的年交付量。

特斯拉 馬斯克 CEO

上一則

蘋果加快Apple Car開發速度 傳與南韓車用零件廠結盟

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
特斯拉全自駕系統 漲20%

特斯拉全自駕系統 漲20%
特斯拉 防駕駛人行駛中玩視頻遊戲

特斯拉 防駕駛人行駛中玩視頻遊戲
特斯拉新疆開店 美媒：恐踩人權雷區

特斯拉新疆開店 美媒：恐踩人權雷區

熱門新聞

3日的暴雪使維州I-95公路上的車輛動彈不得。(美聯社)

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

2022-01-05 11:38
受疫情與供應鏈影響，二手車價格迅速飆升，許多人買不起。圖為在伊利諾州車行的二手車。(美聯社)

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

2022-01-03 21:27
BMW 5日展示車身能夠「秒變色」的iX Flow原型車。(美聯社)

BMW與台廠合作 讓車身「1秒變色」從黑轉白

2022-01-05 20:40
豐田汽車2021年打敗通用汽車，首度成為全美銷量最高的汽車製造商，反映全球晶片缺貨對各大車廠造成不同程度的打擊。(美聯社)

豐田去年榮登全美汽車銷售龍頭 GM丟失蟬連90年寶座

2022-01-04 22:03
電動車爭霸戰中，特斯拉贏得第一回合，豐田和大眾汽車急起直追。（美聯社）

豐田、大眾布局電動車 預估「會像蘋果當年一夕崛起」

2022-01-05 23:57
2022消費電子展（CES）日前於美國賭城拉斯維加斯舉行，部分與會者趁機體驗「鑽洞公司」興建與管理的「拉斯維加斯會議中心環線」（LVCC Loop），少部分人似乎在隧道內遇到小小的塞車，引發網友持續熱議安全問題。（取材自YouTube/Benjamin Brochstein）

馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題

2022-01-11 01:49

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因