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馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題

編譯周辰陽／綜合報導
2022消費電子展（CES）日前於美國賭城拉斯維加斯舉行，部分與會者趁機體驗「鑽洞公司」興建與管理的「拉斯維加斯會議中心環線」（LVCC Loop），少部分人似乎在隧道內遇到小小的塞車，引發網友持續熱議安全問題。（取材自YouTube/Benjamin Brochstein）
2022消費電子展（CES）日前於美國賭城拉斯維加斯舉行，部分與會者趁機體驗「鑽洞公司」興建與管理的「拉斯維加斯會議中心環線」（LVCC Loop），少部分人似乎在隧道內遇到小小的塞車，引發網友持續熱議安全問題。（取材自YouTube/Benjamin Brochstein）

2022消費電子展（CES）日前於賭城拉斯維加斯舉行，部分與會者趁機體驗億萬富豪馬斯克旗下隧道建設公司「鑽洞公司」（The Boring Company）興建與管理的「拉斯維加斯會議中心環線」（LVCC Loop）。儘管許多人通報路程相當順暢，卻也有少部分人似乎在隧道內遇到小小的塞車，引發網友持續熱議。

商業內幕等媒體報導，LVCC環線旨在減少人流量，將45分鐘步行轉變成2分鐘車程。為了今年CES活動，LVCC環線更將車隊擴增到70輛特斯拉電動車，從體驗者貼出的影片也可看到「鑽洞公司」的隧道運輸系統如何在一次首度實測以滿載運作。

根據德州居民布洛肯施坦（Benjamin Brochstein）在YouTube貼出影像，單線隧道的LVCC環線一開始如常運作，隨後就突然見到一排特拉斯電動車出現在前方，車速則被壓低到每小時不到10公里。

根據鑽洞公司網站訊息，特斯拉電動車在隧道可維持高達每小時約64公里的速度，但2021年11月的一分報導指該公司一直無法達成原定目標，當前平均車程則近4分鐘。從布洛肯施坦貼出影片可見，此次減速似乎只增加1分鐘左右車程，據指當時車流量並非典型狀況，且可歸因於其中一個出口暫時關閉。

來源：Benjamin Brochstein

布洛克史坦因的影片在Reddit和推特引來數千條評論，有網友稱感覺「有點可怕，沒有緊急出口的小隧道」，有網友稱「這個隧道是死亡陷阱」，也有網友寫道「要是出現車禍跟火災會發生什麼事？人們要怎麼逃生？」

不過，鑽洞公司早在網站載明，環線隧道配備緊急出口、火災偵測系統、消防系統和防火級的現場應急緊急通訊系統，全經當地警消頻繁測試，布洛肯施坦也對自己影片所引發迴響感到訝異，「我到目前為止已經用過5次環線了，幾乎不用等就能上車，行程快速又舒適，就像一趟短程Uber出行。在CES這樣的展覽裡，這麼短時間內有很多事情要看要做，能夠在這在那節省15或20分鐘很有幫助」。

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