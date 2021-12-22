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特斯拉在美找到石墨供應商 Syrah將在路州建廠生產

編譯季晶晶／綜合外電
總部在澳洲墨爾本的Syrah Resources公司說，與電動車大廠特斯拉達成協議，將供應4年的石墨負極材料。(美聯社)
總部在澳洲墨爾本的Syrah Resources公司說，與電動車大廠特斯拉達成協議，將供應4年的石墨負極材料。(美聯社)

根據總部在澳洲墨爾本的Syrah Resources公司，電動車大廠特斯拉（Tesla）已同意，向Syrah計劃在美國路易斯安那州興建的新廠，採購電動車電池用石墨。石墨負極材料市場由中國大陸主導，特斯拉正努力確保供應。

Syrah計劃在路易斯安那州的維達利亞市設廠，為來自莫三比克的石墨加工，這會是美國首座石墨負極材料的供應來源，可服務電動車和鋰電池製造業。Syrah發聲明說，會供貨特斯拉4年的石墨負極材料，如果維達利亞廠進一步擴產，馬斯克（Elon Musk）的公司還可以選擇加購額外數量。

Syrah董事總經理Shaun Verner說，與特斯拉的交易有助於支持預料會在下月做成的最終投資決定，確保當地供應。

根據BloombergNEF，中國生產幾乎所有用於生產負極材料的石墨，預計到2030年，這些材料的需求將增加五倍，集中程度「對美國和歐洲等想建立國內電池供應鏈的競爭對手構成風險」。

本月稍早，特斯拉要求美國政府對來自中國的石墨免課關稅，聲稱該公司沒有辦法從其他地方獲得足夠的材料。根據Syrah簡報中引用的產業估計，到2025年，維達利亞廠最初10,000噸的年產能，能滿足美國本地大約3%的電池需求。

Verner說，Syrah的長期計畫是在2025年左右，讓維達利亞廠的年產量提高到至少 40,000噸。

Syrah的股價周四因上述消息的發布，躍漲35%，是2020年3月以來最大漲幅，今年累漲逾70%。 

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