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特斯拉維修要價2.3萬元 芬蘭車主氣瘋 用炸藥轟爛

編譯林奇賢／綜合外電
一名芬蘭特斯拉車主，日前決定用炸藥把自己的Model S炸爛。 圖片擷自YouTube
一名芬蘭特斯拉車主，日前決定用炸藥把自己的Model S炸爛。 圖片擷自YouTube

一名芬蘭特斯拉車主日前用炸藥把自己的Model S炸爛，原因是他嫌特斯拉的維修費用太貴。由於他是Youtuber，目前這段炸車影片的觀看次數已突破100萬次，顯然此舉已引發全球關注。

The Week報導，芬蘭Youtuber卡泰寧（Tuomas Katainen）2013年購入特斯拉Model S，使用八年後，車子開始出現問題。受軟體故障的影響，儀錶板一直出現錯誤代碼，甚至影響到這輛車的半自駕輔助系統。最後，他用拖吊車把Model S送到附近的特斯拉服務中心。

經過一個月的等待，特斯拉工程師打電話告訴他，這個問題不能修復，整個電池組必須換掉。由於不在保固期內，修理費用高達2萬歐元（約2.3萬美元）。根據報導，這可能不是唯一要修的地方，所以實際修理費可能更高。

儘管到第三方服務送修會比較便宜，但特斯拉封閉的生態系不允許這麼做。

因此，憤怒的車主把車子要回來，並綁上30公斤的炸藥，決定將整輛車炸毀。在爆破前，卡泰寧和他的夥伴還在車內放了一個特斯拉執行長馬斯克的玩偶。

整輛車炸毀在5:10

影片來源：youtube/Pommijätkät

這場爆破幾乎讓這輛車炸得只剩燒焦的碎片。卡泰寧說，「一點都不剩，徹底沒了」。但他也很高興自己成為第一個炸掉特斯拉車的人，「或許我是史上第一個這麼做的人，可能算創造了一點歷史」。

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