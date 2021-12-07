我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登也曾唸錯 變種病毒「Omicron」到底怎發音？

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

特斯拉為部分車輛更換PCB失靈的中繼攝影機 未全面召回

編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉傳出正為部分車輛更換PCB失靈的中繼攝影機，但未全面召回。路透
特斯拉傳出正為部分車輛更換PCB失靈的中繼攝影機，但未全面召回。路透

財經網站CNBC報導，根據特斯拉（Tesla）11月下旬的內部文件，該公司正在為至少數百輛由加州佛里蒙車廠生產的Model S、Model X和Model 3， 更換裝置於前擋泥板的中繼攝影機（repeater camera），但未發出全面召回令。

內部溝通文件顯示，在美國生產的部分Model S、Model X和Model 3車款，因中繼攝影機裡的印刷電路板（PCB）出問題，可能無法拍下連續穩定的畫面，並會在合理的升級或更換期限前提早故障。

這些中繼攝影機的作用是協助各種自動輔助駕駛功能，例如Autopilot、Navigate on Autopilot導航，以及Smart Summon智慧呼喚，並且讓汽車駕駛人看清盲點區域的路況。

如果中繼攝影機失靈，特斯拉車主在顯示螢幕上會看到黑畫面或斷斷續續的影像，也可能收到自動駕駛功能受限提醒。

根據特斯拉銷售經理和前零件經理，由於這家電動車大廠已經發現中繼攝影機的PCB出差錯，受影響車輛可由特斯拉付費維修，而非客戶付費。

前零件經理說，內部服務通知可能先於自願召回，然而，通常只授權服務人員為抱怨必須花錢換零件的客戶進行善意維修。

特斯拉最近曾召回在中國大陸和美國生產的數千輛Model Y，原因是懸吊系統的零部件很容易斷裂，增加撞車的風險。

特斯拉 攝影 加州

上一則

馬斯克：時間均分給特斯拉、SpaceX 看好中國經濟

延伸閱讀

馬斯克：時間均分給特斯拉、SpaceX 看好中國經濟

馬斯克：時間均分給特斯拉、SpaceX 看好中國經濟
特斯拉連跌4天 一度陷入熊市 太陽能板遭證管會調查

特斯拉連跌4天 一度陷入熊市 太陽能板遭證管會調查
借特斯拉做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」

借特斯拉做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」
有安全隱患 特斯拉召回逾2萬輛中製Model Y電動車

有安全隱患 特斯拉召回逾2萬輛中製Model Y電動車

熱門新聞

Tesla推出兒童專用的四輪傳動電動越野車Cyberquad，定價1900美元，已可在特斯拉官網預購，預計二到四周內開始交車。（取材自特斯拉官網）

等不及Cybertruck？特斯拉先推出這款1900元電動車

2021-12-03 00:37
一名網友好奇提問，為何白車在二手市場上比較保值？聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

白色車比較保值？內行人點出2關鍵：二手市場更賺

2021-11-26 19:22
特斯拉執行長馬斯克。 路透

馬斯克：時間均分給特斯拉、SpaceX 看好中國經濟

2021-12-06 20:57
Hyundai、Kia分別於今年二月底及三月初發表的兩款全新純電CUV，雙雙入圍2022歐洲年度風雲車大獎的最終7輛決選名單。摘自Hyundai、Kia

2022歐洲年度風雲車決選名單...Hyundai、Kia純電兄弟廝殺

2021-12-01 13:35
圖為上個月在中國國際進口博覽會上展示的特斯拉 Model Y電動車。（新華社）

特斯拉在中國緊急召回2萬多輛車 涉及「羊角」安全問題

2021-12-04 01:13
中國電子駕駛證透過「交管12123」App發放。（新華社）

中國汽車駕駛證全面「電子化」App發放5千萬名駕駛

2021-12-02 01:44

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市