特斯拉為部分車輛更換PCB失靈的中繼攝影機 未全面召回

特斯拉傳出正為部分車輛更換PCB失靈的中繼攝影機，但未全面召回。路透

財經網站CNBC報導，根據特斯拉 （Tesla）11月下旬的內部文件，該公司正在為至少數百輛由加州 佛里蒙車廠生產的Model S、Model X和Model 3， 更換裝置於前擋泥板的中繼攝影 機（repeater camera），但未發出全面召回令。

內部溝通文件顯示，在美國生產的部分Model S、Model X和Model 3車款，因中繼攝影機裡的印刷電路板（PCB）出問題，可能無法拍下連續穩定的畫面，並會在合理的升級或更換期限前提早故障。

這些中繼攝影機的作用是協助各種自動輔助駕駛功能，例如Autopilot、Navigate on Autopilot導航，以及Smart Summon智慧呼喚，並且讓汽車駕駛人看清盲點區域的路況。

如果中繼攝影機失靈，特斯拉車主在顯示螢幕上會看到黑畫面或斷斷續續的影像，也可能收到自動駕駛功能受限提醒。

根據特斯拉銷售經理和前零件經理，由於這家電動車大廠已經發現中繼攝影機的PCB出差錯，受影響車輛可由特斯拉付費維修，而非客戶付費。

前零件經理說，內部服務通知可能先於自願召回，然而，通常只授權服務人員為抱怨必須花錢換零件的客戶進行善意維修。

特斯拉最近曾召回在中國大陸和美國生產的數千輛Model Y，原因是懸吊系統的零部件很容易斷裂，增加撞車的風險。