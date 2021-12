馬斯克：時間均分給特斯拉、SpaceX 看好中國經濟

特斯拉 (Tesla )執行長馬斯克 6日參加華爾街日報舉辦的執行長高峰會,會中他表示自己的每周工作七天,每天工作的時數「有點瘋狂」,基本上時間平均分給特斯拉和他的太空公司SpaceX,就看哪裡更需要他。

Elon Musk said that "chief executive officer" is "made-up title" and sidestepped questions about his future at Tesla, speaking during an interview at the #WSJCEOCouncil summit https://t.co/5f01MZST5q pic.twitter.com/el4Hv4anca