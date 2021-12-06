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馬斯克：時間均分給特斯拉、SpaceX 看好中國經濟

編譯黃淑玲／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。 路透
特斯拉執行長馬斯克。 路透

特斯拉Tesla）執行長馬斯克6日參加華爾街日報舉辦的執行長高峰會，會中他表示自己的每周工作七天，每天工作的時數「有點瘋狂」，基本上時間平均分給特斯拉和他的太空公司SpaceX，就看哪裡更需要他。

他很看好中國的經濟發展前景，認為有一天中國的經濟規模將達到美國的兩倍到三倍。他表示，自認特斯拉與中國的關係良好。

馬斯克提到工作負擔相當重，但迴避了他未來在特斯拉的角色的問題，只說如果能有多一點自由時間當然很好。他1月時曾經表示，預期自己還會親自管理特斯拉幾年時間，不過沒有人會永遠擔任執行長。

馬斯克重申，特斯拉的皮卡車Cybertruck預期可在2023年量產。

特斯拉 馬斯克 Tesla

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