馬斯克：特斯拉營運不必靠赫茲大單 採購合約還沒簽

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社

電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 回覆一則推文時強調，特斯拉還沒有跟租車公司赫茲（Hertz）簽合約，特斯拉現在的需求遠遠遠大於供給，未來賣車給赫茲，也會用和一般消費者相同的利潤出售，「赫茲訂單對我們的經濟情況，零影響。」

赫茲上周宣布將花費42億美元採購10萬輛Model 3。消息一出，特斯拉股價 又再噴出一波行情。一則推特帳號名稱為「特斯拉矽谷俱樂部」的推文，秀出特斯拉股價上升圖，並且感謝現已躋身全球首富的馬斯克。

馬斯克回覆該則推文，寫道：「如果這基於任何赫茲因素的話，那我要強調，約還沒簽。」接著表達的言下之意，就是特斯拉不必靠赫茲的訂單，排隊等著買的顧客很多，不會特別給赫茲優惠價。

雖然馬斯克不稀罕，赫茲宣布將下大單給特斯拉當天，10月25日，特斯拉股價單日飆13%且市值首次衝破1兆美元。接著又持續上攻，周一（1日）收盤股價創歷史新高。

赫茲租車自從上周一公布下單計畫後，股價至今也大漲38%。10萬輛車是特斯拉年產量的十分之一。赫茲說，他們買特斯拉電動車時，願意支付全額，沒有優惠無妨。

赫茲代理執行長Mark Fields上周稍晚時曾經表示，市場興趣之高，超乎預期，「顯示我們的訊息傳達到位」。

針對馬斯克最新評論，彭博資訊嘗試採訪赫茲在亞洲的代表，未獲立即回應。

特斯拉股價盤前暴跌6.9% 因馬斯克說還沒和赫茲簽約

編譯林奕榮／綜合外電

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特表示，還沒與美國租車業者赫茲（Hertz）簽約，特斯拉股價在2日盤前應聲重挫6.9%。

彭博資訊報導，馬斯克在回覆一則推文時表示，赫茲租車的採購合約尚未簽定。赫茲上周宣布，將向特斯拉採購10萬輛Model 3電動車，知情人士透露價碼約為42億美元，成為特斯拉歷來最大訂單。

前一段時間，特斯拉持續傳出利多消息，包括赫茲的訂單；赫茲宣布訂單消息當天，特斯拉股價飆漲13%，市值衝破1兆美元。