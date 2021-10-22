不甩晶片短缺危機 Tesla第三季營收、獲利雙雙創新高

特斯拉在今年第3季營收和獲利雙雙創新高。（圖：Tesla提供）

特斯拉 （Tesla）周三盤後公布第3季財報，營收 和獲利雙雙優於市場預期，儘管半導體短缺和供應鏈的諸多挑戰打擊到競爭對手。

這家電動車和清潔能源公司的銷售成長57%到138億美元，優於路孚特（Refinitiv）先前預估的136億美元。經調整後每股盈餘為1.86美元，也高於路孚特的1.59美元。

依一般公認會計原則，第三季淨利是16.2億美元，第2次突破10億美元。去年同期的淨利僅3.31億美元。

這是成立18年的特斯拉連續第9季獲利，即使塞港和輪流限電等問題使得工廠難以產能全開。

此一創紀錄結果是受到汽車 業務毛利率上升到30.5%所推動，整體毛利率則為26.6%，兩者皆創新高，至少就過去5季而言。

特斯拉的目標是第4季增產多於前一季，並補充表示「成長幅度多由外在因素決定」。該公司發表聲明說：「各式挑戰，包括半導體短缺、港口擁堵和輪流限電，已經影響到我們維持工廠全速運作的能力。」

特斯拉上季的汽車業務營收增至120.6億美元，成本為83.8億美元。它也從能源業務，包括太陽能和能源儲存產品，獲得營收8.06億美元，服務和其他項目的營收則有8.94億美元，這包括汽車維修、汽車保險和特斯拉品牌產品。在能源儲存業務，第3季收入成本增加到過去5季最高的8.03億美元。

特斯拉並認列與比特幣投資相關的資產減損5100萬美元，歸於「重整和其他」支出項下。

該公司股價盤後交易下滑，但跌幅不到1%。周三在正常交易時段幾無變動，收盤微漲0.18%至每股865.80美元，今年來勁揚23%。

風投公司Loup Ventures分析師Gene Munster說：「該股走勢呈鋸齒狀，因為這些都在預期中。但就獲利能力而言，他們進步很大。」

特斯拉先前公布，在截止9月月底的1季，交車24萬1300輛，生產23萬7 823輛。儘管遭遇晶片荒與供應鏈挑戰，但特斯拉與其他汽車製造商不同，上季銷售仍走高，創新公司紀錄。

特斯仍未對市場熱烈期待的電動皮卡Cybertruck量產日做出承諾，僅表示該款貨卡的生產，會是在奧斯汀廠生產Model Y之後的某個時點。