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擔心鈷鎳價格飆漲 Tesla全球一般車款改採磷酸鐵鋰電池

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉宣布將讓全球一般車款改採成本較便宜的磷酸鐵鋰電池。（取材自Tesla）
特斯拉宣布將讓全球一般車款改採成本較便宜的磷酸鐵鋰電池。（取材自Tesla）

電動車大廠特斯拉（Tesla）表示，正在全球改用成本較便宜的磷酸鐵鋰，反映在鎳、鈷等電池原料金屬價格飆漲之際，特斯拉進行策略調整。

特斯拉20日在第三季財報會議中表示，特斯拉的Standard Range標準續航版車款將改採磷酸鐵鋰電池，證實該公司去年預告要讓較低價車款採用這類平價原料的策略。

汽車大廠大多仰賴鋰離子電池中的鎳、鈷來提升電動車性能。不過這兩種金屬的供應持續受限，且在最大鈷供應國剛果的鈷礦開採長期面臨道德問題，至於鎳則有容易著火的問題，是個產業正耗費數十億美元以期控制的風險。

特斯拉財務長柯克宏（Zach Kirkhorn）表示，較高的鎳價目前對電池組產生影響，「其中一些成本已經影響我們。不是筆十足大規模的成本，但也不小」。

特斯拉在中國一直使用寧德時代供應的磷酸鐵鋰電池，這種電池比鋰離子電池更便宜且更穩定，但過去卻欠缺電動車關鍵所需的能量密度。所幸，這一缺陷正迅速改善中。

寧德時代已推出讓磷酸鐵鋰電池能從原料中設法維持較加性能的技術，像是贏得蓋茲「突破能源創投基金」資助的美國電池技術新創公司Novi也取得類似進展。這些進展代表磷酸鐵鋰電池愈來愈適合所有市場中最一般的電動車款。

馬斯克在去年9月的特斯拉「電池日」上預告該公司可能會讓較低價車款採用磷酸鐵鋰電池，錳鎳基礎化學物質則用於長程版車款，至於高鎳化學物質則用於Semi電動卡車和電動皮卡Cybertruck。

長久來，馬斯克經常警告鎳供應吃緊且價格飆高。

北美先進電池技術非營利貿易組織NAATBatt執行董事葛林柏格（Jim Greenberger）表示，「馬斯克看著長期的鎳、鈷供應，顯然是非常擔憂，他未見到如何讓這些礦產能及時提高產量已確保價格穩定的明確解決之道」。

葛林柏格說：「特斯拉可能也對磷酸鐵鋰技術將持續改善有信心。」

特斯拉 電動車 馬斯克

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