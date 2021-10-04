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Lucid這台「續航王」超越特斯拉 執行長竟說不重要？

編譯季晶晶／綜合報導
電動車新創公司Lucid執行長羅林森。（路透）
電動車新創公司Lucid執行長羅林森。（路透）

總部在加州的電動車新創公司Lucid頂規車款Lucid Air Dream Edition，近日得到美國環境保護署（EPA）認證，一次充電可行駛520英里（約839公里），成為史上續航力最高的電動車，足足比特斯拉多出115英里，甚至比大部分汽油車加滿一缸油跑得遠很多。

不過，Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson） 說，520英里的續航力不真的很重要，原因之一是價格並不便宜，Lucid Air自7萬4000美元起跳，Dream Edition更要價逾兩倍的16萬9000美元。

美國有線電視新聞網CNN報導，曾為特斯拉效力、協助設計初代Model S的羅林森認為，決定未來電動車贏家和輸家的關鍵，不在續航力，而是在於效能。

他指出，續航王可以用來誇口，但在實際生活沒有太大作用，畢竟大部分電動車主每天白天上班時或晚上回家後充電，而路上公用充電站的間隔距籬遠小於520英里。

以現代技術而言，提高續航力也不難。最簡單的作法是加裝更多電池，問題是電池很貴、很重，又很占空間。

所以重點在於提高效能。羅林森說，效率提高20%，同樣的能源就能多行駛20%的距離，相反的，行駛同樣的距離可少用20%的電池。少用電池，電動車的成本可以低很多。

羅林森有個T21專案，要設計一輛幾乎人人負擔得起、續航力高的電動車。他說，Lucid不會自己生產T21， 更希望將背後技術授權給其他車廠，因為那追求的是「薄利多銷」的商業模式，許多別的車廠已經這樣做，但他懷疑自己的股東會支持。

在此同時，Lucid開始打造Platform 2，這會是特斯拉Model 3和Model Y的競爭者，定價大約4萬5000元。羅林森說，「以後車價會降到2萬美元」。

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