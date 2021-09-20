馬斯克將推特斯拉全自駕功能 美運安負責人說此時不妥

特斯拉車主不久就可以請求取得特斯拉名為「全自動駕駛能力」（Full Self-Driving Capability）的自駕加強版。(路透)

特斯拉 （Tesla） 正準備讓駕駛輔助軟體大幅升級，但國家運輸安全委員會（NTSB）新上任的負責人霍曼迪（Jennifer Homendy ）認為，在解決NTSB 認為特斯拉技術現存的安全缺陷之前，特斯拉不應貿然推出新的道路駕駛工具。

特斯拉執行長馬斯克 上周表示，特斯拉車主不久就可以請求取得特斯拉名為「全自動駕駛能力」（Full Self-Driving Capability）的自駕加強版。這次升級預計將提升市區駕駛功能，擴大原本主要為公路設計的駕駛輔助工具。

儘管名為「全自動駕駛」，但並非讓車輛完全自主，特斯拉仍建議駕駛保持警覺，雙手要放在方向盤上。

霍曼迪接受華爾街 日報訪問時說：「必須先解決基本的安全問題，然後他們才能推進到市區和其他地區。」NTSB已敦促特斯拉嚴格限制車主使用特斯拉的駕駛輔助工具，不過NTSB只負責調查車禍並提出安全建議，並沒有監管權限。

霍曼迪指出，特斯拉使用「完全自動駕駛」的字眼「容易誤導，也不負責任」。她指出，民眾注意的是業者的行銷手法，而非汽車手冊或公司網站上的警告。她說，特斯拉「顯然誤導了無數人，讓他們誤用和濫用技術」。

馬斯克表示，特斯拉先進的駕駛輔助功能可以防止撞車，提升駕駛安全性。最近幾個月，他對完全自動駕駛系統表達了前後不一致的看法。

他7月答覆有意訂購特斯拉全自動駕駛的問題時說：「我們需要讓自動駕駛系統充分發揮作用，好成為有力的價值主張（value proposition）。否則，大家只是在押注未來。」