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全新特斯拉竟藏1根「中國火腿腸」 挪威車主看傻眼

記者陳言喬／即時報導
一名挪威車主在其交付的特斯拉Model Y車內發現中國品牌的火腿腸。（和訊汽車網）
一名挪威車主在其交付的特斯拉Model Y車內發現中國品牌的火腿腸。（和訊汽車網）

一名挪威車主在新交付的特斯拉Model Y車內中竟然發現中國品牌的火腿腸？

挪威當地時間9月15日，一名特斯拉車主在社交媒體上表示，在其新提的Model Y車輛手套箱中，發現了一根火腿腸。

從圖片來看，這是一根中國品牌的雙匯火腿腸，包裝完好。但為何挪威交付的Model Y車型中會出現中國品牌食物呢？

這輛特斯拉Model Y由中國生產。今年8月20日，首批從特斯拉上海超級工廠生產的Model Y抵達挪威奧斯陸港，這也是特斯拉Model Y首次在挪威市場交付。

至於火腿腸的來源，大概率是上海超級工廠的工人或物流運輸人員，在生產或運輸途中遺忘導致。

有網友戲稱，「這也算進口食物了」、「這不會是特斯拉給當地車主的驚喜吧？」

和訊網汽車頻道報導稱，特斯拉Model Y在挪威市場交付當月便受到了熱捧，成為挪威當地單月註冊量最高的電動車型。

特斯拉挪威官網顯示，目前Model Y在售車型有長續航版和Performance高性能版，前者售價53.49萬克朗（約合新台幣175萬元），後者售價58.99萬克朗（約合新台幣190萬元）。

由於德國特斯拉超級工廠的延期竣工，中國上海超級工廠在未來一段時間內，仍將持續承擔出口歐洲的重任。資料顯示，8月份，特斯拉上海工廠出口量達到了3.1萬輛。

一名挪威車主在其交付的特斯拉Model Y車內發現中國品牌的火腿腸。（和訊汽車網...
一名挪威車主在其交付的特斯拉Model Y車內發現中國品牌的火腿腸。（和訊汽車網）

特斯拉 中國 電動車

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