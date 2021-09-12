最速電動車 Tesla Model S Plaid跑出7分35秒579

Tesla Model S Plaid。(取材自Tesla)

紐柏林北賽道（Nürburgring Nordschleife）的最速之稱人人想當，比如說最速四門房車、最速量產車、最速休旅車等，之後在純電動車 逐漸問世後，紐柏林「最速純電車」之爭便浮上檯面，尤其是Porsche推出純電跑車Taycan後，讓Taycan與Model S兩者更為較勁，而Porsche Taycan Turbo先是在2019年以原型車的身分，於紐柏林全長20.6公里的測試跑道上跑出了7分42秒的成績，稱霸了紐柏林最速電動車之位！

來源：Nürburgring

不過，電動車之王Model S當然不甘示弱，在今年推出性能更強悍的Model S Plaid後，與Taycan Turbo的競爭變得更加激烈。最新消息顯示，Tesla Model S Plaid在9月9日於包含直線測量的全賽道、完整20.832公里的綠色地獄中，跑出了7分35秒579的成績，就算是在20.6公里的測試賽道上亦有著7分30秒909的表現，不論是哪個成績皆全數超越Porsche Taycan Turbo，讓Tesla Model S Plaid直接稱霸了紐柏林最速純電車王位，而創辦人Elon Musk也隨即在自己的Twitter上發布了這則好消息。

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

此次新科紐林最速純電車Tesla Model S Plaid是由來自瑞典 的車手Andreas Simonsen所駕駛，這輛純電跑車搭載了三具電動馬達，最大馬力可爆發出1,020hp，再加上運用了全輪驅動的特性後，從靜止加速至100km/h僅需短短的2.1秒就能完成，極速更可達到322km/h！而此次挑戰綠色地獄的Tesla Model S Plaid的最高時速則是來到了279km/h。

Tesla Model S Plaid在9月10日於包含直線測量的全賽道、完整20.832公里的綠色地獄中，跑出了7分35秒579的成績，成為了紐柏林最速電動車。(取材自YouTube)

做為參考，目前紐柏林最速量產車王者是Mercedes-AMG GT Black Series在去年11月以6分43秒616成績擠下2018年跑出6分44秒97的Lamborghini Aventador SVJ LP770-4，至於競爭非常激烈的紐柏林最速四門房車同樣也是由賓士拿下，同樣是於去年11月由Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+締造了7分23秒009的成績榮登寶座。值得注意的是，Elon Musk表示，剛跑出紐柏林最速電動車的Tesla Model S Plaid是完全未改裝過的版本，因此之後Tesla還會將裝有空力套件、碳纖維飾版與性能胎的車型送上紐柏林北賽道再跑一回！