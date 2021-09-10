馬斯克證實：Tesla Cybertruck電動皮卡又將延後生產

Telsa於2019年11月發表的Cybertruck電動皮卡原型車。（圖：Tesla提供）

從本屆2021 IAA慕尼黑車展中大部分車廠發表的產品或做新科技看來，我們可以確定電動車的時代真的不遠了。除了電動房車、超跑 與SUV休旅之外，Pickup Truck皮卡其實也是一個擁有龐大商機的車型，皮卡依舊是2020年北美市場銷售量最高的車型。

Telsa於2019年11月發表的Cybertruck電動皮卡原型車搭載了顛覆傳統的科技化設計，搭配能抵擋9mm口徑手槍子彈的不銹鋼板車身、防彈玻璃、主動式氣壓懸吊系統、封閉式貨斗、比Porsche 911還要快的加速性能以及3萬9900美元起跳的入門車價。這些都讓車迷們毫不猶豫地下訂了！

Telsa於2019年11月發表的Cybertruck電動皮卡原型車。（圖：Tesla提供）

最初計畫將在2021年上市的Cybertruck卻在Tesla 特斯拉2021年8月的第二季度財務業績報告中宣布將延至2022年，而公司創辦人馬斯克 （Elon Musk）最近又明確表示Cybertruck上市時程將延至2022年底，並且要到2023年末才能正式大量生產。馬斯克沒有具體說明Cybertruck將於一個月或一個季度開始生產。

Telsa於2019年11月發表的Cybertruck電動皮卡原型車。（圖：Tesla提供）

當TeslaCybertruck首次亮相時，人們期望它將成為第一輛市售電動皮卡車。然而，目前看來，即將開始交車的Rivian R1T似乎將搶先一步。此外GMC Hummer EV和Ford福特 F-150 Lightning電動皮卡也可能會比首批TeslaCybertruck更早交付到車主手上。

即使上市上市時間一再延，但大多數Tesla買家們都非常願意等待。而根據報導指出，TeslaCybertruck的訂單已超過100萬張，這表示當Cybertruck終於發表上市後，它將有潛力成為市場上最暢銷的電動皮卡。