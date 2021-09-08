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為何Tesla不搭載Apple CarPlay 馬斯克與庫克不對盤嗎?

記者陳威任／綜合報導
就算沒有支援CarPlay，Tesla車款依然熱銷。 摘自CarBuzz.com
就算沒有支援CarPlay，Tesla車款依然熱銷。 摘自CarBuzz.com

對於熱愛3C的科技人士而言，蘋果和特斯拉都是相當優秀並引領潮流的科技公司，蘋果不論是手機、筆電或是平板電腦等，都是相當熱門的商品。而特斯拉更是電動車領域的一方之霸，吸引許多愛好科技的人士爭相入主。但為什麼Tesla車款都不搭載AppleCarPlay呢？難道是Tesla總裁伊隆．馬斯克（Elon Musk）與Apple執行長提姆．庫克（Tim Cook）彼此不對盤嗎？

事實上，以兩家講究原創及設計的公司而言，除了未來可能成為競爭對手之外，更可能有同行相輕的問題，也因此即便連一些便宜的車款都提供AppleCarPlay連線功能，但對於Tesla而言，即便是豪華的Model S Plaid也都不願意提供CarPlay功能。

Apple CarPlay越來越常見，甚至已經成為不少車款的標準配備。 摘自Ca...
Apple CarPlay越來越常見，甚至已經成為不少車款的標準配備。 摘自CarBuzz.com

主要原因之一，就是Tesla並不想放棄對車載系統介面的控制，即便只是額外提供CarPlay做為選項，仍讓Tesla拒於千里之外，即便Tesla有推出iOS版本的App，可以讓蘋果用戶遠端開鎖與管理充電，但當iPhone用戶進入Tesla車內後，依然得乖乖使用Tesla內建的系統。例如原本手機裡的Apple Music，在少了CarPlay後就無法直接使用，只能改用藍芽連線的方式進行播放。

Tesla的動作，或許是出於保護自己的車載系統，但也可能是因為Apple目前也在積極發展電動車，如果貿然整合CarPlay讓Tesla用戶能使用蘋果的服務，當蘋果銷售自主品牌汽車時，也可能會因為使用習慣問題而構成威脅。

Tesla車款至今仍沒有提供搭載Apple CarPlay。 摘自CarBuzz...
Tesla車款至今仍沒有提供搭載Apple CarPlay。 摘自CarBuzz.com

當然了，之所以會揣測馬斯克和庫克不合，是因為早在2015年蘋果首度嘗試造車時，馬斯克就曾批評蘋果是「特斯拉前員工的墓地」，因為當時負責蘋果造車專案的負責人，正是Tesla的前首席車輛設計師Doug Field。

或許正因為雙方陣營的假想敵皆是彼此，想要看到Tesla車裡搭載CarPlay連線功能，似乎也就沒這麼容易了，更何況車主都願意買單的情況下，似乎也不是什麼大問題了。但如果真的有一天能夠在Tesla車裡延續使用iPhone的習慣，可以使用CarPlay、Apple Music或Apple Podcast，應該就更夢幻了。

越來越多車款提供Apple CarPlay及Android Auto系統連接功能...
越來越多車款提供Apple CarPlay及Android Auto系統連接功能。 記者陳威任／攝影

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