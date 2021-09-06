特斯拉給力 第三代半導體需求正在起飛

電動車的崛起，正激發更多第三代半導體材料的競爭。聯合報系資料照片

在過去幾十年來，大量且易於加工的矽一直是半導體產業首選原料，但電動車 的崛起，正削弱矽在追求能源效率方面的主導地位，激發更多第三代半導體材料的競爭。

日經新聞報導，特斯拉是上述改變的催化因素。特斯拉率先在量產車中採用碳化矽，在部分Model 3車款中結合碳化矽材料，使這種節能材料在電動車供應鏈中動能提升，也影響了半導體產業。

日本晶片 製造商Rohm社長松本功表示：「迄今，晶片製造業者一直共同努力建立碳化矽市場，但我們已到了彼此競爭的階段。」

碳化矽（SiC）是由矽和碳組成，其化學鍵比矽來得強，也是世界上第三硬的物質。若要加工處理碳化矽，需要先進技術，但比起標準矽晶圓，這種材料的穩定性和特性讓晶片製造商可節省逾半數的耗能。

碳化矽晶片的散熱良好，可用於更小型的逆變器，而逆變器是重要的電動車零組件，能夠調節馬達的電流。

日本名古屋大學教授山本真義表示：「Model 3的空氣阻力係數像跑車一樣低」，「將逆變器縮小，能簡化其設計」。

特斯拉的做法影響了晶片產業。例如今年6月，德國晶片業者英飛凌（Infineon）為電動車逆變器推出一款碳化矽模組。

英飛凌日本事業一位主管表示：「碳化矽拓展的時間顯然比我們預期更近。」

南韓現代汽車將在新一代電動車中採用英飛凌製造碳化矽晶片，這些晶片號稱比矽晶片能讓電動車續航里程增加逾5%。

另外，法國車廠雷諾6月與意法半導體（STMicroelectronics）簽約，後者將從2026年開始供應碳化矽晶片。這項協議還涵蓋用氮化鎵（GaN）製造的晶片，碳化鎵也是半導體晶圓的另一種材料。

法國市場研究公司Yole Developpement預測，碳化矽功率晶片市場規模到2026年將攀抵44.8億美元，比2020年成長六倍。

矽和較昂貴的碳化矽價格差距正在縮小。山本真義表示，量產和其他因素已經使價格差距降到約兩倍，遠低於五年前的約十倍。隨著一些晶片產業供應商開始生產尺寸更大的碳化矽晶圓，這一差距可能會進一步縮小。

Rohm在這塊領域一直是領導業者，該公司在2010年量產全世界第一個碳化矽電晶體。Rohm在2009年收購的德國事業SiCrystal能生產碳化矽晶圓，這讓Rohm擁有從頭到尾的生產能力。Rohm目標2025年度在全球市占達30%，近期在日本福岡縣的一座工廠設置新的生產設備，是促使產能提高五倍計畫的一環。Rohm表示一些未來將亮相的電動車款式將採用該公司的碳化矽晶片。