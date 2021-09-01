特斯拉Roadster延後到2023年交車 馬斯克也無奈

特斯拉宣布延遲交付新款超跑Roadster。圖為Roadster數位螢幕顯示續航里程。（路透）

特斯拉 執行長馬斯克 周三表示，供應鏈 和零件短缺問題持續造成壓力，該公司將延遲交付新款超跑Roadster，最快是2023年。

他推文說：「2021年是供應鏈短缺超瘋狂的一年，所以我們有17款新產品也沒用，都沒法出貨。假設2022年不會很誇張，新款Roadster會在2023年交付。」

特斯拉不是唯一苦於供應鏈問題的車廠，豐田和福特在內的汽車製造商均減產因應晶片荒。

新版的高性能電動跑車Roadster原訂2020年上市。特斯拉在2017年末重型卡車Semi的發表會上，宣布下一代Roadster的時程表計畫，Semi也還沒開始量產。

馬斯克後來承諾，下一代Roadster會有「SpaceX」選項，包括火箭推進器，可讓車子懸浮停在地面上方。

Roadster號稱極速至少每小時250英里，搭載的200kWh電池組蓄滿電能跑620英里以上，而3組電動馬達讓Roadster能2秒內由0加速到每小時60英里。

根據特斯拉官網，預約Roadster需先以信用卡支付5,000美元訂金，10天內再轉匯4萬5000美元。客戶簽下購車協議之前，預約金都可以退還。特斯拉表示，會在靠近生產日的時候寄送購車協議。